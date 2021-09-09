Официальная представительница МИД России Мария Захарова прокомментировала для СМИ события 4−5 сентября 2021 года в черногорских городах Подгорица и Цетинье, где состоялись мероприятия по случаю интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Она напомнила, что эта церемония веками проходит в Цетиньском монастыре, сообщает Православие.Ru.

«На сей раз, — отметила Мария Захарова, — торжества сопровождались ожесточёнными протестами с участием местных ультранационалистов и радикальных элементов. В результате спровоцированных ими беспорядков, когда в ход пошли камни и пиротехника, пострадали около 20 сотрудников правоохранительных органов. Ранения получили также несколько зачинщиков.

Вызывают глубокое сожаление попытки определенных кругов в Черногории использовать церковную тематику для разжигания вражды, сведения внутриполитических счётов. Линия на искусственное создание хаоса, разобщение граждан по любому поводу с некоторых пор стала «визитной карточкой» тех сил, которые не хотят мириться с поражением на прошлогодних выборах группировки черногорского президента М. Джукановича, стремящейся к реваншу ради собственных корыстных интересов. Как следствие, на карту в очередной раз поставлены мир и безопасность в стране.

Всецело поддерживаем заявления Патриарха Сербского Порфирия и митрополита Иоанникия, направленные на снижение напряженности. Убеждены в необходимости урегулирования сложившейся ситуации в рамках Конституции и действующего законодательства, при неукоснительном соблюдении легитимных канонических прав Сербской Православной Церкви и её прихожан, составляющих подавляющее большинство населения Черногории".

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