Российский посол Александр Викторов в очередной раз посетил Иерусалимского Патриарха Феофила…

Москва продолжает быть в постоянном контакте с Иерусалимским Патриархатом

6 сентября Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Израиле Александр Викторов в очередной раз посетил Иерусалимскую Патриархию. В Малом тронном зале Патриархии российского дипломата принял Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, сообщает пресс-служба Русской Духовной Миссии.

Во встрече также приняли участие Генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх, заместитель начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме иеромонах Дометиан (Маркарян) и второй секретарь Посольства РФ в Израиле А. Гаврилов.

В ходе беседы обсуждалась тематика религиозно-государственного взаимодействия в контексте укрепления единства мирового Православия, в том числе путём поддержания межцерковного диалога. Отмечена важность сохранения религиозного статус-кво на территории Израиля.

Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения неприкосновенности православных религиозных объектов и святынь в Святой Земле.

А. Викторов подчеркнул неизменность курса России на оказание поддержки и защиту интересов православных верующих Ближнего Востока.

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