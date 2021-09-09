Священноначалие и власти города на Неве приняли решение не проводить в этом году Большой Крестный ход по Невскому проспекту в связи с пандемией…

Большой крестный ход, который традиционно проходит в Петербурге в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, в этом году не будет проводиться с учетом общей эпидситуации, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по культуре Федор Болтин, передаёт РИА Новости.

По словам Болтина, на фоне противоэпидемических мер также решено отказаться от проведения праздничной программы на Дворцовой площади. Как уточнил чиновник, публичные мероприятия на этой площади, приуроченные к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского, вероятнее всего, пройдут в мультимедийном формате 6 декабря и станут «знаковым событием», знаменующим завершение юбилейного года.

Наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадский Назарий добавил, что в День перенесения мощей 12 сентября состоится Божественная литургия, после которой пройдет малый Крестный ход в пределах лавры с выходом на площадь Александра Невского.

«В заявке, которую мы подавали (на проведение малого крестного хода — ред.) есть ограничение 1 тысяча человек», — отметил он.

Как сообщил председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, торжества по случаю Дня перенесения мощей Александра Невского, который отмечается как церковный и общегородской праздник, будут транслироваться на 11 полноформатных экранах, установленных в исторической части Петербурга.

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