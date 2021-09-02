По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, IX Международный фестиваль «Вера и слово», проведение которого ранее планировалось на осень 2020 года, но было перенесено из-за пандемии коронавирусной инфекции, состоится 18−22 октября 2021 года в подмосковном пансионате «Клязьма». Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ начинает регистрацию делегатов фестиваля, сообщает сайт Синодального отдела.

«Вера и слово» — международный фестиваль СМИ, соорганизаторами которого выступают Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. Задачи фестиваля — консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской Православной Церкви и современного общества, а также поиск путей развития системы православных СМИ.

Фестиваль проходит раз в два года и является значимым событием для православных СМИ, представителей епархиальных пресс-служб и церковного медиа-сообщества России и стран ближнего зарубежья. В рамках фестиваля планируется проведение круглых столов, мастер-классов, встреч с лидерами общественного мнения, секционная работа по повестке дня, презентации различных информационных и социально-культурных проектов и многое другое.

Основное событие фестиваля — встреча делегатов со Святейшим Патриархом Кириллом. По традиции, такая встреча проходит в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в формате диалога, в рамках которого участники фестиваля — священнослужители, представители епархий, сотрудники светских и православных медиа, православные добровольцы и другие делегаты — могут лично задать вопросы Предстоятелю Русской Православной Церкви.

В этот раз встреча со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, как ожидается, состоится 21 октября 2021 года.

Дополнительную информацию о фестивале и о порядке регистрации в качестве делегата можно запросить по электронной почте: fest2021@sinfo-mp.ru.

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