1 сентября 2021 года в Москве состоялось открытие памятника благоверному князю Александру Невскому, который был установлен на территории Александро-Невского храма — Патриаршего подворья при МГИМО (У) МИД России. Автор проекта — московский скульптор Карэн Саркисов, сообщает Патриархия.Ru.

В торжественной церемонии открытия приняли участие: министр иностранных дел РФ С. Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ А. Турчак, префект ЗАО г. Москвы А. Александров, ректор МГИМО А.В. Торкунов, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда, российский журналист и телеведущий, член Попечительского совета по установке памятника Е. Попов, декан Факультета международной журналистики МГИМО Я. Скворцов, настоятель храма святого Александра Невского протоиерей Игорь Фомин, а также преподаватели и студенты МГИМО, прихожане храма и многочисленные гости.

Обращаясь к участникам торжественного открытия памятника, С. Лавров отметил, что Александр Невский был великим государственным деятелем, который думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении ее культурного и религиозного кода, сочетая при этом в себе качества полководца и дипломата.

«Мы в духе традиций Невского, впитав его уроки, готовы искать компромисс. Но для этого нужно сесть за стол и по-честному и равноправно договариваться. И этот завет князя всегда будет оставаться в основе нашей внешней политики», — сказал глава внешнеполитического ведомства, отметив, что Александр Ярославич умел находить баланс интересов, которые устраивали как его, так и партнёров.

А. Турчак подчеркнул, что «слова Александра Невского навсегда вошли в летопись, в нашу память — „Не в силе Бог, а в правде“, и пока правда вместе с нами, наша страна непобедима». Сенатор также передал храму святого благоверного Александра Невского икону, написанную в особой рельефной технике, что делает ее доступной для слабовидящих.

Е. Попов поблагодарил местных жителей, чья «гражданская активность. позволила в достаточно сжатые сроки открыть памятник», и отметил важность того, что «люди продолжают обращаться к заветам, которые оставил великий князь; вся его жизнь — яркий пример служения Отечеству».

Чин освящения памятника и переданной иконы совершил клирик Александро-Невского храма священник Александр Кузнецов.

После церемонии открытия министр иностранных дел России и другие почетные гости возложили к монументу цветы.

Русская линия