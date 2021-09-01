Монумент был установлен на площадке рядом с районным парком культуры и отдыха в посёлке Кшенский…

1 сентября 2021 года в посёлке Кшенский Курской области состоялась торжественная церемония открытия памятника уроженцу этих мест, знаменитому русского скульптору и общественному деятелю Вячеславу Клыкову, сообщает «Курская правда».

Монумент был установлен на площадке рядом с районным парком культуры и отдыха. Памятник обращён лицом к православному храму, возведенному по задумке Вячеслава Михайловича. Уголок этот кшенцы называют сквером Клыкова. Здесь всегда тихо и спокойно. Очень красиво и уютно.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие губернатор Курской области Роман Старовойт, член Совета Федерации Евгений Савченко, знаменитый путешественник священник Федор Конюхов, политик и общественный деятель Сергей Бабурин, меценаты, помогавшие скульптору реализовывать художественные образы героев России, его сын Михаил, жители района.

«Вячеслав Михайлович — очень многогранный человек, каким и остался в нашей памяти. Он и скульптор, и художник, и общественный деятель федерального масштаба. Именно благодаря его стараниям День славянской письменности стал в России всенародным праздником», — рассказал депутат Курской областной Думы, руководитель инициативной группы по увековечиванию памяти В.М. Клыкова Владимир Харин.

«Памятник установлен в замечательном месте, которое выбрали члены семьи и жители райцентра. Уверен, он будет служить для воспитания молодых курян», — отметил Роман Старовойт.

Перед церемонией открытия памятника глава региона побывал в доме-музее Вячеслава Михайловича Клыкова. Учреждение было открыто 2 июня 2008 года на малой родине скульптора близ станции Мармыжи. В экспозиции музея личные вещи, переданные семьей скульптора, модели памятников, фотодокументы. Всего 95 предметов.

«Мы посмотрели состояние объекта и приняли решение о дополнительном финансировании. Проведём его реконструкции. Это будет ещё одна точка на туристической карте Курской области. Я уже дал задание поработать концепцию благоустройства территории. Здесь могут быть размещены и копии работ Вячеслава Михайловича», — заявил губернатор.

У могилы русского скульптора рядом с храмом Покрова Пресвятой Богородицы состоялась торжественная панихида.

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