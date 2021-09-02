Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) озвучил в программе «Церковь и общество» три принципиальные позиции УПЦ по вопросам вакцинации, сообщает СПЖ.

Иерарх отметил, что нет никаких официальных документов Церкви, которые бы запрещали прихожанам или духовенству вакцинироваться от коронавируса или других заболеваний, и «если вы слышите, что кто-то запрещает делать прививки и мотивирует это религиозными убеждениями, нужно понимать, что это личное отношение этого человека, а не официальная позиция».

По его мнению, вопрос вакцинации не является религиозным, и каждый человек должен самостоятельно принимать решение — делать прививку или нет, с учётом состояния здоровья и медицинских рекомендаций. Но у Церкви есть ряд принципиальных позиций в отношении вакцинации, и управделами УПЦ её раз их озвучил.

Во-первых, любая вакцинация — от коронавируса или других заболеваний — должна быть добровольной. Человек может от неё отказаться, и украинское законодательство предусматривает такую возможность, но при этом он «должен понимать, что ответственность за состояние своего здоровья и своей семьи лежит на нём».

Во-вторых, информация о составе вакцины должна быть прозрачной и открытой. Митрополит Антоний уточнил, что вакцины от коронавируса пока «молодые», и информации о веществах, которые входят в их состав, очень мало. При этом для христианина важно знать, нет ли в препарате клеточных линий, полученных от абортированных младенцев, что является принципиальным запретом для верующего.

В-третьих, отказ от вакцинации не должен приводить к ограничению прав и свобод человека, и «Церковь настаивает, что вопрос вакцинации не может быть причиной для ограничений тех наших прав, которые даны нам Самим Богом», подчеркнул митрополит Антоний.

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