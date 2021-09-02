В преддверии интронизации новоизбранного митрополита Иоанникия и визита Патриарха Сербского Порфирия в Черногорию в адрес представителей Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви начали поступать угрозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Черногорской митрополии.

Интронизация митрополита Иоанникия в средневековом монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине 5 сентября ранее вызвала протест националистических кругов Черногории. Движение, называющие себя «комитами», ранее многократно проводило акции протеста перед храмами Сербской Церкви, чье духовенство называет проводниками просербской политики в Черногории и «рукой официального Белграда». Во избежание инцидентов в ходе церемонии церковное руководство отказалось от приглашения верующих к монастырю в день интронизации. Торжественная встреча Сербского Патриарха Порфирия назначена на 4 сентября в Подгорице.

В среду митрополит Иоанникий призвал граждан Черногории к сохранению «мира и братского согласия». Но уже в четверг Черногорская митрополия сообщила об инциденте с протестующими, в который вынуждена была вмешаться полиция.

«Граждане, которые собрались вечером в среду и организованно пришли в монастырь, весьма грубо требовали разрешить снимать на видео их пребывание в монастыре. Им, как и всегда, было разрешено войти, но от них требовалось не снимать без одобрения. Несколько человек из этой группы вошли в храм, и никто им не препятствовал и не пытался этого сделать, хотя они пришли к монастырю с транспарантами и намерением, которое может быть истолковано только как сознательная провокация», — говорится в сообщении Черногорско-Приморской митрополии.

«Нетрудно сделать вывод, что и это событие — часть давления на митрополию из-за предстоящей интронизации новоизбранного митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и угроза свободам и правам верующих митрополии. Мы не оповещаем общественность и полицию о каждом из ряда инцидентов: уличных и онлайн-угрозах и оскорблениях, которые в эти дни получают священники и другие сотрудники митрополии в Цетине», — отметило духовенство, повторно указав на необходимость сохранить братское согласие.

МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство в связи с безопасностью в ходе предстоящих церковных мероприятий. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович указал на возможную радикализацию ситуации в Цетине 5 сентября. Президент Сербии Александр Вучич, приглашенный на интронизацию в Цетине, до четверга не подтвердил своего присутствия.

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