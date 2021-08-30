Соответствующее решение принято в связи с решением вопросов по расселению на архипелаге аварийного жилищного фонда…

Власти Архангельской области утвердили новые правила застройки на территории Соловецкого архипелага, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Новый документ градостроительного зонирования утверждён министерством строительства и архитектуры региона. До этого он не менялся с 2019 года.

Документ зонирования островной части архипелага связан с решением вопросов по расселению на Соловках аварийного жилфонда при максимальном сохранении территории святынь, на которых расположены объекты культурного наследия, а также подразумевает возведение социальных объектов.

На Соловках уже стартовало строительство больницы, идёт корректировка проекта строительства очистных сооружений, планируется возведение детского сада и здания общеобразовательной школы.

Как отмечает пресс-служба, проект документа в апреле прошёл процедуру публичных слушаний, в которых активное участие приняли местные жители, представители музея, Русской Православной Церкви, Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, сельской и районной администраций, а также депутаты поселения.

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