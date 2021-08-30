Вопреки протестам ЮНЕСКО и представителей Палестины, призывающих к сохранению статуса-кво на Святой Земле, еврейские археологи продолжают вести активные раскопки в Иерусалиме, призванные дать израильским властям как можно больше информации для возможного восстановления храма Соломона в будущем и восстановления богослужений в нём.

На данный момент археологи в Иерусалиме заявляют, что, возможно, обнаружили физические свидетельства сильного землетрясения VIII века до Рождества Христова, упомянутого в книгах пророков Амоса и Захарии в Ветхом Завете.

В ходе раскопок, проведенных Управлением древностей Израиля (IAA) и фондом «Город Давида», были обнаружены руины зданий и разбитые глиняные сосуды в районе Силуан (в историческом районе Города Давида) в восточном Иерусалиме, пишет американский ежемесячный журнал «Smithsonian». Эти данные дополняют свидетельства о землетрясении, полученные ранее в других местах Израиля и на дне Мертвого моря.

Исследователи рассматривали и альтернативные объяснения повреждений, включая пожар, но не обнаружили пепла или других свидетельств того, что город в то время горел. Археологи также не исключали, что разрушение носило лишь местный характер.

«Чтобы доказать, что пострадало не только одно здание, мы сравнили эти развалины с другими похожими местами как в Иерусалиме, так и за его пределами — и везде был обнаружен аналогичный слой руин. Поэтому мы можем установить связь между этими разрушениями и сказать, что бедствие носило не местный характер, а было более масштабным», — сообщил газете «Гаарец» археолог из IAA Джо Узиэль.

Как пишет редактор газеты «Times of Israel» Аманда Боршель-Дан, библейские источники рассматривали землетрясение как знаменательное событие и использовали его в качестве точки отсчета, которой в наше время, например, может служить начало эпидемии Covid-19.

Первый стих книги жившего в VIII веке до н.э. Амоса, одного из так называемых малых пророков Ветхого Завета, гласит:

«Слова Амоса, одного из пастухов Фекойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского, за два года перед землетрясением».

Озия, или Азария, был десятым царем иудейским из дома Давида, правившим на протяжении 52 лет в VIII веке до н.э.

Несколько столетий спустя живший в VI—V вв.еках до н.э. Захария, ещё один из малых пророков, вспоминал это землетрясение: «И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет Господь Бог мой и все святые с Ним» (Зах. 14:5).

«В Иерусалиме возможны разрушительные землетрясения, о чем свидетельствует зарегистрированное в 1927 году землетрясение. Вероятно, что такое событие оставило сильное впечатление и было зафиксировано Амосом», — сообщил газете «Таймс» археолог из Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн, не участвовавший в археологических раскопках.

В ходе раскопок, проведенных Финкельштейном и его коллегами в древнем городе Мегиддо примерно в 130 км к северу от Иерусалима, обнаружены свидетельства другого землетрясения аналогичного периода. Как сообщала старший редактор «Гаарец» Рут Шустер в 2019 году, эта команда археологов описала «наклонившиеся, изогнутые и искривленные стены и столбы, трещины в камнях, провалившиеся полы, обломки сырцевых (глиняных) кирпичей и сгоревшие останки». Археологи также нашли разрушенные строения середины VIII века н.э. в Тель-Хацоре и Акко (оба расположены к северу от Мегиддо), а также в Тель-Лахише к юго-востоку от Иерусалима.

Исследователи ранее использовали радиоуглеродный анализ, чтобы найти доказательства сейсмической активности в районе Мертвого моря. Их результаты показали, что в VIII веке до н.э. могли произойти два крупных землетрясения: одно между 861 и 705 годами до н.э., а другое — между 824 и 667 годами до н.э.

Вольфганг Цвикель, специалист по Ветхому Завету из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга (Германия), в интервью «Гаарец» предположил, что, возможно, в своей книге Амос два события объединил в одно или имел в виду то землетрясение, которое считалось более мощным.

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