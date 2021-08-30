28 августа 2021 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Первосвятительском слове по завершении Божественной литургии в праздник Успения Пресвятой Богородицы коснулся, в частности, ситуации в мировом Православии и дал нелицеприятную оценку визита Константинопольского Патриарха Варфоломея в Киев, сообщает Патриархия.Ru.

«Да помогает Пречистая Богородица сохранять единство Православных Церквей, сегодня разрываемое силами зла, — сказал Святейший Владыка. — Мы знаем, что происходит сегодня во Вселенском Православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение, сложившееся на Украине, стараются разорвать единство Православной Церкви и в чем-то успевают — примером тому является греховное и малообъяснимое посещение Константинопольским Патриархом Киева и его сослужение с раскольниками».

Как отметил Святейший Патриарх Кирилл, это событие «еще раз свидетельствует нам о том тяжелейшем пути, которым идет Церковь Христова».

«Но верим, что, несмотря на разделения и расколы, благодатью Божией Церковь сохранится и доведёт своих верных чад до конца истории. И в этой надежде на непоколебимую силу благодати, живущей в Церкви, и коренится наша надежда на способность в личной своей жизни преодолевать грех и неправду и устремляться к спасению, дарованному нам во Христе Иисусе, пришедшем в мир через Пречистую Матерь Свою Деву Богородицу, преславное Успение Которой мы торжественно прославляем», — заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Русская линия