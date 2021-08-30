26 августа 2021 года правительство Сербии на своем рабочем заседании одобрило предложенный Проект закона о защите культурного и исторического наследия монастыря Хиландар. Этот правовой акт должен регулировать механизм поддержки и помощи со стороны Республики Сербии в деле сохранения культурного и исторического наследия этого афонского монастыря, сообщает Православие.Ru.

Хиландар, наряду с другими обителями находится в списке культурного наследия ЮНЕСКО и является одним из важнейших центров сербской культуры и духовности. Благодаря своему географическому положению и особому статусу Афона монастырь не разделил судьбу многих сербских обителей, подвергавшихся на протяжении веков разорениям.

В монастыре хранится богатейшая коллекция оригинальных старинных рукописей, икон и фресок.

Сербский монастырь на Афоне был основан свт. Саввой Сербским его отцом прп. Симеоном Мироточивым (Стефаном Неманей) в 1198 г. Хиландар занимает четвёртое место в святогорской иерархии.

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