Русская линия
Сводка новостей от 30 августа 2021

Кривокапич заявил, что не поедет на интронизацию митрополита Черногорского Иоанникия
Причиной очередного демарша властей Черногории против сербского духовенства названа пандемия коронавируса…

Здравко КривокапичПремьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что не поедет 5 сентября 2021 года в Цетине на церемонию интронизации новоизбранного митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. При этом он обещал, что не станет прибегать к полному запрету церемонии, поскольку эта мера является крайней, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на RTCG.

«Я не хочу ехать в Цетинье, чтобы не давать никаких поводов, хотя я понимаю всех жителей Цетине. Я знаю, что у всех у нас есть генетически переданные установки. Но давайте оставим храбрость, и оставим доверие, уважение к другим и справедливость», — отметил Кривокапич.

Он сказал, что не поехать в Цетине — это его единственный вклад, который он может сделать в безопасность жителей Черногории.

«Если я когда-либо произнёс какое-либо неправильно понятое слово или предложение, я прошу прощения и молюсь, чтобы мы не создавали конфликта там, где этого не должно быть», — сказал премьер-министр.

Принятие в декабре 2019 года парламентом Черногории закона о свободе вероисповедания вызвало в стране массовые протесты верующих Сербской Православной Церкви. В результате к власти в Черногории пришла оппозиция, которая обещала отменить указанный закон. Спустя какое-то время в законопроект, действительно, были внесены изменения. Однако, новые черногорские власти в последний момент отказались подписывать уже согласованный договор с Сербской Православной Церковью.

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич, который прибыл для подписания договора в Белград, неожиданно заявил, что не будет подписывать документ. Позднее он оправдывался, что вынужден был пойти на этот шаг под серьёзным давлением — специальный государственный прокурор Миливое Катнич якобы уже готовил его арест, поскольку соглашение будто бы противоречит Конституции Черногории.

С тех пор ничего не изменилось — Кривокапич продолжает своё двуликое поведение: с одной стороны он всячески стремится дистанцироваться от духовенства Сербской Православной Церкви, чтобы не раздражать западных кураторов Черногории, а с другой — боится потерять доверие черногорцев, которые поддерживают свою Церковь и критически воспринимают антицерковные демарши нового премьера.

Русская линия

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