Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что не поедет 5 сентября 2021 года в Цетине на церемонию интронизации новоизбранного митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. При этом он обещал, что не станет прибегать к полному запрету церемонии, поскольку эта мера является крайней, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на RTCG.

«Я не хочу ехать в Цетинье, чтобы не давать никаких поводов, хотя я понимаю всех жителей Цетине. Я знаю, что у всех у нас есть генетически переданные установки. Но давайте оставим храбрость, и оставим доверие, уважение к другим и справедливость», — отметил Кривокапич.

Он сказал, что не поехать в Цетине — это его единственный вклад, который он может сделать в безопасность жителей Черногории.

«Если я когда-либо произнёс какое-либо неправильно понятое слово или предложение, я прошу прощения и молюсь, чтобы мы не создавали конфликта там, где этого не должно быть», — сказал премьер-министр.

Принятие в декабре 2019 года парламентом Черногории закона о свободе вероисповедания вызвало в стране массовые протесты верующих Сербской Православной Церкви. В результате к власти в Черногории пришла оппозиция, которая обещала отменить указанный закон. Спустя какое-то время в законопроект, действительно, были внесены изменения. Однако, новые черногорские власти в последний момент отказались подписывать уже согласованный договор с Сербской Православной Церковью.

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич, который прибыл для подписания договора в Белград, неожиданно заявил, что не будет подписывать документ. Позднее он оправдывался, что вынужден был пойти на этот шаг под серьёзным давлением — специальный государственный прокурор Миливое Катнич якобы уже готовил его арест, поскольку соглашение будто бы противоречит Конституции Черногории.

С тех пор ничего не изменилось — Кривокапич продолжает своё двуликое поведение: с одной стороны он всячески стремится дистанцироваться от духовенства Сербской Православной Церкви, чтобы не раздражать западных кураторов Черногории, а с другой — боится потерять доверие черногорцев, которые поддерживают свою Церковь и критически воспринимают антицерковные демарши нового премьера.

Русская линия