На фоне спешного вывода американских войск из Афганистана в аэропорту Кабула произошла серия терактов, в результате которой погибли 13 американских военных…

Президент США Джо Байден приказал выводить американских войск из Афганистана, и в результате это решение было воспринято многими, как бегство американцев из Кабула. Как следствие, в адрес Байдена посыпались упрёки, как внутри страны, так и далеко за её пределами. Причём обвиняли его бывшие союзники, а отнюдь не недруги.

Байден вынужден был неубедительно оправдываться. Однако, ситуация для него усугубилась, когда сегодня исламисты совершили террористическую атаку на американских военных в районе аэропорта Кабула, в результате которой погибли как минимум 13 военных США и 15 были ранены.

По данным министерства здравоохранения Афганистана, жертвами терактов стали более 100 человек. Свыше 1300 человек получили ранения и травмы, сообщает Newsru.co.il.

По данным афганской стороны, около аэропорта Кабула прогремели два взрыва. Сначала террорист-смертник взорвался в толпе людей, ожидавших проверки разрешения на выезд из Афганистана у одного из входов в международный аэропорт. После этого ещё один террорист открыл огонь из стрелкового оружия. Затем рядом с отелем Baron, где собирались иностранцы, включая граждан США и Великобритании, взорвался заминированный автомобиль, которым, по всей видимости, управлял смертник.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (запрещённая в России террористическая организация). По данным американской разведки, теракт был осуществлён его подразделением в Афганистане и Пакистане, которое с 2015 года враждует с «Талибаном» (запрещённая в России террористическая организация).

Таким образом, исламисты нанесли удар по Байдену, и теперь он вынужден будет ответить. В первую очередь, президент США обратился к нации и заявил, что военные, отдавшие свои жизни в Афганистане, являются героями, и США не простят тех, кто устроил эти теракты. Байден объявил минуту молчания в память о погибших прямо во время брифинга в Белом доме.

«Мы не забудем, мы заставим вас заплатить за то, что вы сделали. Мы закончим миссию по эвакуации, террористы не остановят нашу миссию, мы ответим силой», — сказал Байден.

«Я попросил разработать оперативные планы по уничтожению инфраструктуры ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Мы нанесём удары по их руководству, мы выполним эти действия. Я дал соответствующий указ командующим. Мы нанесём эти удары в определённое и выгодное для нас время и в те места, которые сами определим», — заявил Байден.

Русская линия