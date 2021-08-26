Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор заявил, что в мире растёт число тех, кто отрицает Холокост…

Европейские евреи бьют тревогу — в условиях растущего антисемитизма в Европе и в мире в целом усиливается отрицание Холокоста. Об этом заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор в поздравлении политика Дани Даяна с назначением на должность председателя правления мемориального комплекса «Яд Вашем», сообщает РИА Новости.

Аргентино-израильский бизнесмен и политик, бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Дани Даян назначен на должность председателя правления мемориального комплекса «Яд Вашем» в Израиле, сообщила пресс-служба ЕЕК.

«Память о холокосте, просвещение о нем и поминовение его жертв по-прежнему имеют большое значение, причём сейчас больше, чем когда-либо, принимая во внимание, что число последних выживших и непосредственных свидетелей катастрофы стремительно сокращается», — приводит слова Кантора пресс-служба ЕЕК.

Он отметил, что ЕЕК надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с «Яд Вашемом», реализацию будущих инициатив.

Противостоять отрицанию Холокоста Кантор предлагает новыми усилиями по просвещению и информированию европейцев и жителей других стран о массовом истреблении евреев.

Правда, всем известно, что тема Холокоста и без того постоянно муссируется во всех мировых СМИ, а потому вряд ли новая информационная кампания поможет евреям остановить волну отрицания этой трагедии. Проблема в том, что евреи, напротив, перестарались в этом направлении, и эта тема уже наделала оскомину многим в мире.

Кроме того, не следует забывать, что современная Европа стала местом прибежища огромного количества мигрантов-мусульман, которые всегда враждебно относились к Израилю и отрицали Холокост. Попытки убедить их в священности этой темы при помощи новых усилий по просвещению, обречены на провал.

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