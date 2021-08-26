Константинопольский Патриарх Варфоломей не производит впечатление глупого человека, а значит, он хорошо знает, что делает и стремится разделить украинских верующих. Об этом заявил политолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии СПЖ по итогам визита главы Фанара на Украину.

По его мнению, Константинопольский Патриарх прекрасно знает, что выданный им Томос не объединил, а разъединил украинцев, и любые его утверждения об обратном — это просто откровенная ложь.

«Ему что, не рассказали заранее, что тут УПЦ имеет в разы большее количество верующих, которые его не признают никогда? Он всё это знал. Но он выполняет свою роль, которая ему предписана хозяевами из-за океана. Конечно, Томос разъединяет, и он это понимает. Но он лукавый человек, по-украински „брехун“. И быть образцом религиозного служения такой человек не может. Человек нагло врёт, и ведёт себя тоже нагло: это не твоя территория, ты не можешь выступать в Софии. Но он пошёл», — подчеркнул эксперт.

По словам Погребинского, хорошо, что Владимир Зеленский не пригласил Патриарха Варфоломея на официальное мероприятие с участием представителей разных конфессий на территории Софии Киевской — это было условие и требование УПЦ, однако власть продолжит попытки оказывать давление на Церковь.

«Будет ли она поощрять захваты храмов и монастырей — этого я не ожидаю. Сейчас ситуация в мире меняется, так или иначе Зеленский приходит к мысли о том, что Запад ему не поможет, что всё это только на словах, а раз так — то надо как-то сдержанно себя вести», — подытожил Михаил Погребинский.

При этом церковное двоевластие теперь на Украине будет надолго и к этому, похоже, и стремился Патриарх Варфоломей, ведь уврачевать эту ситуацию отныне практически невозможно. Ведь даже если к власти на Украине придут пророссийские силы, то ПЦУ никуда не денется, а это значит, что Фанар всегда будет иметь рычаг влияния в Киеве.

Русская линия