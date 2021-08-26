23 августа 2021 года, в 79-ю годовщину начала массированной бомбардировки Сталинграда, в Музее-панораме «Сталинградская битва» Волгограда состоялось открытие выставки «„Я шел с Евангелием и не боялся“. Русская Православная Церковь в Великой Отечественной войне». Выставочный проект подготовлен при поддержке Волгоградской епархии, Московской духовной академии и музея истории Саратовской епархии, сообщает Патриархия.Ru.

В мероприятии приняли участие епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Агафодор, сотрудники Музея-заповедника «Сталинградская битва», представители общественности, СМИ, члены волгоградских региональных отделений Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества.

В своем выступлении на церемонии открытия заместитель директора Музея-заповедника Сергей Иванюк поблагодарил духовенство за уникальные материалы, предоставленные для выставочной экспозиции. «Великая Отечественная война стала новым этапом жизни Русской Православной Церкви. Патриотическое служение духовенства и верующих стало проявлением их искренней любви к Родине», — подчеркнул Сергей Иванюк.

В ответном слове епископ Елисей приветствовал собравшихся от имени митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора и выразил уверенность, что проект, который явился результатом совместных усилий Церкви и светского общества, послужит напоминанием о тех грозных и героических временах, когда Церковь и весь народ встали на защиту Отечества.

Один из основных экспозиционных комплексов посвящен людям, прошедшим через горнило войны и ставшим впоследствии священнослужителями. Среди них были также участники битвы на Волге. Самый яркий пример — 22-летний красноармеец Иван Дмитриевич Павлов, который прошел с боями до Австрии, после войны принял постриг с именем Кирилл и позже был возведен в сан архимандрита. Архимандрит Кирилл (Павлов) был духовником нескольких патриархов. Цитата из его воспоминаний вынесена в название выставки. Посетители смогут увидеть его богослужебные облачения, фотографии и документы.

В экспозиции также представлены личные вещи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I из собрания Московской духовной академии, а также иконы, рукописные псалмы и молитвенники, самодельные лампады и кадильницы, принадлежавшие жителям Сталинграда и Саратова из фондов Музея-заповедника «Сталинградская битва».

Среди экспонатов выставки — более двадцати предметов из коллекции музея истории Саратовской митрополии, в том числе колокол конца XIX — начала XX вв., иконы, богослужебные книги, церковная утварь, сборник церковных документов, выпущенных в военное время, а также личные вещи протоиерея Николая Архангельского. В период Великой Отечественной войны территория Волгоградской области входила в состав Саратовской епархии.

Отдельный раздел выставки раскрывает образ выдающегося государственного деятеля и полководца благоверного князя Александра Невского как защитника Отечества — в экспозиции представлены плакаты и листовки военного периода с изображением святого князя, рассказывается история учреждения ордена Александра Невского в 1942 году и награждения им участников Сталинградской битвы.

Владыка Елисей отметил: «Многие люди, как мы знаем, говорили: „Я уверовал на войне“, „Я научился молиться во время бомбежки“. Солдаты хранили у себя молитву, написанную на листочке от руки, или образок, переданный мамой, и это сохраняло им жизнь. Владыка Герман рассказывал, как его мама, монахиня Амвросия, в одно и то же время вставала и молилась за своего отца — читала Псалтирь. Однажды точно в это время он вышел из блиндажа (ее отец был на фронте) и через несколько секунд блиндаж разорвало миной. Многие живые свидетельства напоминают, что в этом мире все взаимосвязано, все очень хрупко».

Работа выставки продлится до 6 октября 2021 года.

Русская линия