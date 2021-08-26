Русская линия
Сводка новостей от 26 августа 2021

Вакцинация без конца
В Израиле объявили о третьей волне вакцинации населения. Первые две волны прививок остановить коронавирус не смогли…

ВакцинацияИзраильские власти с самого начала коронавируса предоставляют наиболее полную статистику о состоянии дел в борьбе с пандемией. И судя по этой статистике, вакцинация от коронавируса, которая идёт в стране активными темпами, слабо помогает евреям в борьбе с заболеванием.

Так, в одной из наиболее привитых стране в мире с населением около 9 миллионов человек в июле поднялась новая волна COVID-19, резко увеличилась смертность от вируса. В августе она стала сравнимой с Москвой, где почти на три миллиона больше жителей, а число вакцинированных в разы меньше, отмечает телеканал «Царьград».

В результате в Израиле объявили о начале третьей волны вакцинирования населения.

Тем временем, израильский Минздрав сообщил, что на 22 августа было зафиксировано 2790 случаев коронавируса среди ревакцинированных тремя дозами, 187 человек были госпитализированы, 88 потребовалась вентиляция лёгких, 15 заболевших скончались, отмечает «Царьград».

Таким образом, вакцина компании BioNTech плохо работает, но никакой альтернативы ей евреи не видят, а потому вакцинация в Израиле будет проводиться без каких-либо остановок.

Русская линия

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