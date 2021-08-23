В Киеве состоялось молитвенное стояние верующих канонической Церкви о вразумлении и покаянии главы Фанара, который сослужил с украинскими раскольниками…

21 августа 2021 года более 10 тысяч верующих Украинской Православной Церкви собрались под стенами Верховной Рады Украины, чтобы засвидетельствовать верность своей Церкви и Её Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всей Украины Онуфрию. Православные украинцы, которые прибыли со всех уголков страны, также приглашали встретиться с ними Патриарха Константинопольского Варфоломея с тем, чтобы донести ему правду о последствиях его незаконного вмешательства в церковную ситуацию на Украине в 2018 году, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Верующие организовали акцию вдоль Бориспольской трассы, по которой ехал Константинопольский Патриарх Варфоломей из аэропорта сразу по прибытии на Украину — его встречали с плакатами с изображением Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Во время молитвенного стояния возле ВРУ, инициатором которого стало ОО «Миряне», верующие молились о Блаженнейшем Митрополите Онуфрии, о вразумлении Патриарха Варфоломея, об укреплении прихожан УПЦ в вере, обо всём украинском народе, мире в Украине.

Викарий Киевской митрополии архиепископ Васильковский Николай, который возглавил молебен, обратился к стамбульскому гостю. Иерарх напомнил, что Константинопольский Патриархат называет себя Церковью-Матерью для украинского народа, но «если это так, то почему, когда нас выгоняли из храмов, вы не видели? Когда эти храмы у нас забирали — вы молчали. Когда нас били и калечили — вы и не видели, и молчали. А может, это потому, что вы нас продали?»

Такое в истории Церкви уже было, и параллели очевидны, отметил владыка, напомнив, что впервые это сделал Патриарх Дионисий IV в 1686 году «за золото и соболя», а сто лет назад «нас продали советской власти, признав обновленческий раскол и говоря, что Патриарх Тихон, который возглавлял Русскую Православную Церковь, уже не Патриарх». Тогда предшественник Патриарха Варфоломея, Григорий VII, также не видел и молчал, когда убивали тысячи священников и верующих, подчеркнул архиепископ Николай.

Иерарх УПЦ призвал всех к соборной молитве за Патриарха Варфоломея, «чтобы Господь вдохновил его на покаяние за раскол, за то, что он внёс смуту в наш народ, за разделение, которое усилилось вследствие его вмешательства в дела Украинской Православной Церкви, за сослужение с раскольниками, за то, что он был первым по чести среди равных, а захотел стать первым без равных. А вышло, что стал первым без чести».

В числе участников молитвенного стояния возле ВРУ были представители приходов, чьи храмы рейдерски захватили сторонники «ПЦУ», они поделились своими историями с представителями СМИ.

«Черновицкая область также пострадала от „любви“ Патриарха Варфоломея (он выражает свою любовь через избиение людей)», — сказал настоятель прихода в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в с. Михайловка Черновицко-Буковинской епархии. На Буковине в последние годы было захвачено более 10-ти храмов. В ряде церквей продолжаются круглосуточные молитвенные стояния: прихожане, сменяя друг друга, непрерывно молятся в своём храме, защищая его от возможных посягательств. «Это Михайловка, Червоная Диброва, Боянчук, Горушевцы, Заволока, Михальча, Рынгач, Ясены, Кальновцы, Старая Жадова, Добрыновцы, Васлововцы, Бережница, Задубровка, — перечислил священник. — Мы должны молиться о Патриархе Варфоломее, чтобы Господь подарил ему покаяние, чтобы он понял свою ошибку».

«Мы будем стоять в вере Христовой, будем верными нашему Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию», — выразила мнение всех религиозных общин УПЦ, которые страдают от действий приверженцев «ПЦУ», прихожанка из с. Бутин Тернопольской епархии.

Когда глава Фанара прибыл к зданию Верховной Рады (его боковому входу), верующие УПЦ запели «Символ веры», а затем — «Многая лета» Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Завершилось стояние пением пасхальных стихир.

Во время стояния было зачитано послание Предстоятелю Константинопольской Церкви, в котором изложили отношение верных УПЦ к Патриарху Варфоломею и его действиям. Если бы встреча состоялась, они бы передали документ адресату. Но поскольку Патриарх Варфоломей проигнорировал призывы верующих УПЦ о встрече, послание стало открытым письмом.

Его текст на русском можно прочитать по ссылке.

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