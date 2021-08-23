Константинопольский Патриарх Варфоломей, находясь с визитом в Киеве по приглашению украинских раскольников, вновь озвучил свои претензии в адрес Антиохийской, Болгарской, Грузинской и Русской Православным Церквям за их отказ принять участие в Критском соборе, и тем самым, по сути, вскрыл истинную причину столь грубого и неожиданного вторжения Фанара на Украину — это месть Москве за её отказ явиться на Собор.

Во время официального обеда, последовавшего за Литургией, которую он совершил на открытом воздухе в Софийском соборе в Киеве вместе с главой украинских раскольников Епифанием Думенко, Патриарх Варфоломей выступил с обвинениями в адрес других Поместных Православных Церквей, отказавшихся прибыть на Критский собор и признать особые властные права главы Фанара во всём православном мире. Текст его выступления приводит греческий портал «Orthodoxtimes»:

«Возможно, кто-то здесь и в других местах скажет: «сегодня был день, когда Варфоломей снова заговорил о своих привилегиях и правах». Мы говорим о них потому, что некоторые люди их забывают или хотят забыть. Мы напоминаем им, что Мать-Церковь сама по себе не получила привилегий и прав Первопрестольной Матери-Церкви, однако они были дарованы Вселенскими Соборами. Без них, говорю, Православие не выдержит.

Мы будем разбитой семьёй. Мы даже не будем семьёй. Мы станем беззаконным сборищем. Когда православные собираются встретиться и обсудить свои проблемы, потому что у них есть проблемы, у них есть видения, у них должны быть планы и видения будущего Православия, кто их соберёт, кто будет председательствовать и вести дискуссии?

Они хотели подорвать и дискредитировать Святой и Великий Критский собор, который мы все решили созвать вместе до последнего момента. По благодати Божией и благодаря силе Святого Духа состоялся Святой и Великий Собор Православной Церкви. А те, кто разоблачён и посрамлен, — это те, кто не пришёл, кто пытался подорвать его и отменить".

Таков основной посыл визита Патриарха Варфоломея в пределы Украинской Православной Церкви, которую он ранее признавал и называл канонической, а теперь и знать о ней ничего не хочет. Прибыв в Киев вопреки протестам верующих канонической Церкви, глава Фанара даёт понять Поместным Православным Церквам, что если они не признают его особые привилегии в православном мире, за этим могут последовать шаги Константинополя по признанию и их раскольников.

Русская линия