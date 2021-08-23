Глава Германии сообщила Зеленскому, что вопрос с «Северным потоком-2» решён окончательно. Никаких компенсаций за это Украина не получит…

Прощальный визит канцлерин Германии Ангелы Меркель в Киев, в воскресенье, 22 августа, продолжался один день и получился крайне нервным. Украинские политики ждали его со смешанными чувствами, поскольку Меркель прибыла в украинскую столицу после переговоров в Вашингтоне и в Кремле и, по сути, должна была проинформировать украинские власти об уже принятых ведущими державами договорённостях, сообщает «Немецкая волна».

В итоге визит начался со скандала. Ещё до того, как самолет Меркель приземлился в аэропорту «Борисполь», мэр Киева Виталий Кличко пожаловался в соцсетях, что государственная охрана в зале официальных делегаций аэропорта не пустила его на церемонию встречи канцлерин. Охранники пояснили Кличко, что его фамилии якобы не было в списке встречавших. В ответ Кличко заявил, что украинский МИД умышленно нарушил протокол, поскольку «получил команду».

Прибыв в Киев, Меркель поехала не к мемориалу Небесной сотни, как теперь заведено на Украине, а к мемориалу Вечной Славы, где возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Главным пунктом программы были её переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча двух лидеров продолжалась всего около часа. За вычетом времени на перевод, непосредственное общение Меркель и Зеленского длилось не более сорока минут. Для сравнения в Кремле с Путиным Меркель разговаривала три с половиной часа.

Перед журналистами Меркель и Зеленский появились не в лучшем расположении духа: Зеленский выглядел уставшим и не улыбался, выражение лица Меркель было серьёзным и сосредоточенным, отмечают немецкие журналисты.

Зеленский вновь указал на неприемлемость реализации «Северного потока-2», на что Меркель дала понять, что этот вопрос уже окончательно решён и пересмотру не подлежит. При этом она отметила, что на переговорах в Москве выступила за «скорейшее продление договора» о транзите газа между Украиной и Россией. При этом глава Германии не сказала, какой именно ответ ей дал российский президент.

«Мы действительно обсудили с госпожой канцлером вопрос о продлении договора о транзите газа после 2024 года, но пока это очень общие вещи, — сказал президент Украины. — Я хотел бы понять, что может получить и что может потерять Украина после 2024 года, и кто даёт Украине конкретные гарантии».

Однако, судя по всему, никаких гарантий Зеленский от Меркель так и не получил.

В качестве сладкой пилюли для Киева Меркель на прощание назвала Россию одним из участников конфликта на Донбассе и пообещала способствовать очередной встрече в «нормандском формате». Но все понимают, что эти обещания ничего не стоят, поскольку их даёт уходящий со своего поста политик, а Меркель покидает своей пост в конце сентября.

Вслед за этим канцлерин сообщила, что не только не станет участвовать в торжествах в честь Независимости Украины, на которые Зеленский зазывал многих европейских лидеров, но и приняла решение понизить статус представителя Германии во встрече участников так называемой «Крымской платформы»: вместо немецкого главы МИД, загруженного сейчас афганской проблематикой, в Киев прилетит министр энергетики ФРГ, который является чиновников более низкого статуса.

Это, впрочем, не помешало Зеленскому вручить Меркель на прощание украинский орден Свободы. На том они и расстались.

Русская линия