Верующие УПЦ третий день продолжают молитвенное стояние у резиденции, где живёт Патриарх Варфоломей в Киеве. Но он этого демонстративно не замечает…

Около пяти сотен мирян и священнослужителей проводят молитвенное стояние напротив резиденции Константинопольского Патриарха Варфоломея в Киеве, в руках они держат портреты своего Предстоятеля с надписями на английском и украинском языках «Наш предстоятель — митрополит Онуфрий», сообщает Интерфакс.

Как сообщают украинские СМИ, цель верующих — добиться встречи с Патриархом Варфоломеем, чтобы рассказать ему о реальной ситуации в украинском Православии, сложившейся после предоставления томоса украинским раскольникам в конце 2018 года.

В понедельник утром к участникам акции, которая продолжается уже третий день, приехал сам митрополит Онуфрий, который благословил свою паству и духовенство.

Кроме портретов митрополита Онуфрия, верующие канонической Церкви принесли плакаты с призывом защитить Православие от «варфоломеевских расколов», они читают акафисты и поют псалмы.

В минувшую субботу верующие УПЦ проводили стояние у Верховной Рады, куда Константинопольский Патриарх прибыл с рабочим визитом, однако его провели через служебный вход, сообщил участник молитвенного стояния архидиакон Андрей Пальчук. После встречи с депутатами Патриарх Варфоломей, как отмечают СМИ, не вышел к верующим УПЦ, а покинул здание Рады через внутренний двор, где для него была выложена красная дорожка.

Никакого желания общаться с верующими глава Фанара не демонстрирует, при этом он продолжает твердить, что признал украинских раскольников якобы для того, чтобы уврачевать раскол.

Русская линия