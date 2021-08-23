Председатель Патриаршего совета по культуре освятил закладной камень на месте будущего строительства историко-археологического парка в Херсонесе…

20 августа 2021 года председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил чин освящения закладного камня на месте будущего строительства историко-археологического парка «Херсонес Таврический» в Крыму, сообщает сайт Псковской епархии.

Владыке Тихону сослужили настоятель Владимирского кафедрального собора в Херсонесе протоиерей Сергий Халюта, местное духовенство.

На освящении присутствовали помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский; губернатор Севастополя Михаил Развожаев; директор института археологии РАН Николай Макаров; глава музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова; директор фонда «Моя история» Иван Есин; ученые и журналисты.

Ранее митрополит Тихон представил проект будущего историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Председатель Патриаршего совета по культуре отметил, что в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в настоящее время 250 тысяч экспонатов: 140 тысяч артефактов принесли новые раскопки, но выставлено лишь 10% из них, поскольку музей испытывает дефицит площадей — в его распоряжении всего 1,9 тысячи квадратных метров, включая подсобные помещения.

«В общей сложности музейные площади будут занимать 44 тысячи квадратных метров, — рассказал председатель Патриаршего совета по культуре. — Озеленение будет составлять 11,4 га, а застройка — 3,2 га. Такой музей, без сомнения, будет привлекать множество людей».

Концепция парка предполагает строительство нескольких объектов: музея античности и Византии, музеев христианства и Крыма, амфитеатра, международного археологического центра, ландшафтного парка, туристического центра, а также квартала-реконструкции древнего города. Кроме того, на территории парка планируется разместить школу искусств и филиал международного детского центра «Артек». Строительство грандиозного объекта будет завершено в феврале 2024 года.

«Важнейшая наша задача — полностью согласовать с учёными-археологами строительство и музеефикацию всех объектов», — добавил митрополит Тихон.

Количество рабочих мест в Херсонесе увеличится с 257 до 1500. Парковочное пространство расширится со 110 до 1 380 машиномест .

Владыка Тихон отметил, что с начала работы на территории Херсонеса чувствуется «особое пристальное и строгое внимание жителей Севастополя». «И это не удивительно, потому что вы владеете величайшим сокровищем нашей страны», — добавил иерарх.

По информации фонда «Моя история», реализовать проект планируется за счёт пожертвований, без привлечения бюджетных средств. Стоимость проекта пока не названа, он находится в стадии доработки. В настоящее время планируется передать готовые объекты культуры в ведение Министерства культуры РФ, филиал «Артека» — Министерству образования РФ, а школу искусств — городу. Ранее стало известно, что рядом с Херсонесом Таврическим планируется строительство гуманитарного лицея на 770 мест.

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