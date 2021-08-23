Вы приступили к горам киевским, на которых святой апостол Андрей Первозванный проповедовал слово Божие, исполняя заповедь Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа: «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф 28, 19). Во исполнение этой заповеди святой князь Киевский Владимир 1033 года назад крестил Русь. Во исполнение этой заповеди Ваш предшественник патриарх Николай II Хрисоверг (X в.) прислал в нашу страну епископа и пресвитеров для крещения и просвещения народа.

Константинопольский патриархат принес на Русь православную веру. Солунские братья, равноапостольные Кирилл и Мефодий, дали славянским народам Евангелие на родном языке. Киевские митрополиты-греки понесли апостольские труды и насадили в нашей стране истинное богопочитание. Святая Гора Афон воспитала родоначальника русского монашества преподобного Антония Печерского, от которого произошли все монастыри в современных Украине, России Беларуси и других странах. Еще один Ваш предшественник, патриарх Афанасий III Пателларий (XVII в.), почивает святыми мощами в Харькове и известен у нас как Афанасий сидящий, Лубенский чудотворец. Неисчислимы духовные дары, которые наша страна приняла из Константинополя, за что наш народ во веки веков будет благодарен народу греческому.

Но что принесли в нашу страну, в Украину, лично Вы? Вы признали раскольников, отлученных от Церкви и приняли их без покаяния! Вы сослужили Божественную Литургию с лицами, не имеющими священного сана! Вы выдали раскольникам Томос об ущербной автокефалии, которую православный народ Украины не просил у Вас! Вы принесли в нашу страну вражду, ненависть и насилие! Вашим именем жестокие боевики захватывают храмы, выгоняют из церковных домов семьи священников, избивают верующих и творят прочие беззакония! Украина умывается слезами и кровью от того, что принесли Вы в нашу страну!

Но хуже всего то, что все это Вы делаете в рамках утверждения новой ереси, которую распространяет сегодня Константинопольский патриархат. Это — ересь Константинопольского папизма. Вы заявили о себе как о земном главе Церкви, как о «первом без равных», как о предстоятеле с особыми и исключительными полномочиями. И Вы ведете всех своих последователей к унии с католиками, о чем вы неоднократно заявляли. Многие Ваши предшественники боролись против ереси папизма, когда ею заразился Рим. Патриарх Михаил I Керуларий (XI в.) отлучил римских легатов и в их лице всех, кто недуговал этой ересью. Преподобный Марк Ефесский (XV в.) научил нас не идти ни на какие компромиссы и не соглашаться с ересью папизма. Многие святители и преподобные, как греческие, так и славянские, своей жизнью и своей проповедью засвидетельствовали необходимость сохранения чистоты православной веры, ибо без этого не может быть спасения души.

Итак, поскольку благочестивая и Богоспасаемая земля Украины укреплена в Православии и научена хранить верность Евангелию, мы отвергаем Ваше притязание быть земным главой Церкви и исповедуем, что только «Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела» (Еф 5, 23). Мы отвергаем возможность единства с Римом без покаяния католиков во всех их еретических заблуждениях.

Вы «упразднили» Украинскую Православную Церковь, мы сохраняем ей верность! Вы отвергли Блаженнейшего Онуфрия, мы признаем его своим Предстоятелем и архипастырем! Благодаря вам в нашей стране насильно захвачено 144 храма, но мы строим рядом с ними новые! Мы свидетельствуем перед всем миром, что Украинская Православная Церковь и ее Предстоятель Блаженнейший Митрополит Онуфрий, несмотря на Ваши решения, исполняют свою спасительную миссию на нашей земле.

А Вас мы призываем к покаянию за посягательство на главенство в Церкви, которое принадлежит одному Господу нашему Иисусу Христу, за стремление объединиться с католиками, за признание украинских раскольников, за захваты наших храмов, за избиение верующих, за вражду и ненависть, которую Вы принесли на нашу землю!

Но в случае принесения Вами публичного покаяния за все это, мы, верующие Украинской Православной Церкви, согласны и в дальнейшем почитать Вас как предстоятеля Константинопольской Православной Церкви, первым по чести среди равных предстоятелей, как наследника святителей, просиявших на Константинопольском престоле и как Божия архиерея.

Таким образом, для постоянного сохранения выдается Вам этот Томос, написанный и врученный Вам в богоспасаемом граде Киеве для Вашего вразумления и покаяния.

Года две тысячи двадцать первого, месяца августа, 21 числа.

Миряне Украинской Православной Церкви