Принятый в Польше закон о реституции лишил наследников жертв холокоста возможности подавать иски на возврат имущества и свидетельствует о попытке польского правительства переписать историю, заявил президент Совета раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, сообщает РИА Новости.

В конце прошлой недели президент Польши Анджей Дуда подписал закон, затрагивающий в том числе тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны. Недавно польский парламент принял поправки в административный кодекс, согласно которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. В Израиле и США считают, что новый закон лишает евреев права вернуть своё имущество или получить за него компенсацию. Однако президент Дуда отрицает, что он направлен именно на права евреев.

«Возможно, что закон о реституции в Польше не был направлен напрямую против евреев, однако по факту он положил конец всем возможным искам наследников жертв холокоста на возврат утраченного имущества», — сказал раввин Гольдшмидт.

«В 2018 году премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что наряду с поляками, евреи также несут ответственность за совершение холокоста. Сейчас — закончилась эпоха реституции. Дополнительные законы, запрещающие историкам, изучающим холокост, публиковать свои выводы, также свидетельствуют о попытке правительства переписать историю. Что будет дальше?» — задаётся вопросом глава Совета раввинов Европы.

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