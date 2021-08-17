В Германии начался суд над врачом, который без разрешения вышестоящих инстанций убил двух больных COVID-19…

В Германии начали судить врача клиники при университете Эссена по обвинению в убийстве двух пациентов с тяжелой формой COVID-19, сообщает Интерфакс со ссылкой на Sky News.

Имя подсудимого не называется.

Его обвиняют в том, что в 2020 году он вколол смертельные инъекции 47-летнему и 50-летнему пациентам отделения интенсивной терапии, чтобы убить их и «избавить их и их семьи от страданий».

В Германии врачи могут убивать тяжелобольных пациентов, если они этого попросят, но для этого необходимо следовать строгим протоколам и получить разрешение от вышестоящего начальства. Таким образом, немецкого врача-убийцу судят не за убийство, а за несоблюдение бюрократических процедур.

Обнаружить факт такого несоблюдения помогли бдительные коллеги подозреваемого, которые сообщили о двух подозрительных случаях в прокуратуру. Насколько убитые были тяжело больны и можно ли было их вылечить, говорит сам факт того, что смерть двух этих пациентов вызвала подозрения у сотрудников клиники.

Разрешив эвтаназию, немецким чиновникам теперь сложно объяснить немцам, почему одних по их просьбе можно убивать, и это не является преступлением, а других — нельзя. Ведь речь по сути идёт только о соблюдении бюрократических процедур. Так что нет никаких сомнений, что в германских клиниках отдельные врачи продолжат «из милосердия» убивать пациентов, только будут делать это не столько очевидно.

Русская линия