В ходе заседания был принят ряд кадровых решений в связи с кончиной митрополита Луганского Митрофана…

17 августа 2021 года, после Божественной литургии по случаю седьмой годовщины интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви, в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялось очередное заседание Священного Синода, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В первую очередь, Синод принял ряд кадровых решений в связи с тем, что 18 июня 2021 года отошёл ко Господу митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, председатель Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного Синода.

Новым управляющим Луганской епархией назначен митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон.

Ровеньковской епархией в дальнейшем будет руководить архиепископ Овидиопольский Аркадий, который до этого был викарием Одесской епархии.

Председателем Отдела внешних церковных связей и постоянным членом Священного Синода назначен митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Также Синод избрал насельника Киево-Печерской Лавры архимандрита Агафона (Опанасенко) быть епископом Коктебельским, викарием Феодосийской епархии.

Помимо этого Синод утвердил новый состав Комиссии по делам монастырей, а также включил новых членов в состав Комиссии по канонизации святых.

Священный Синод благословил образование двух мужских монастырей: в честь Рудосельской иконы Пресвятой Богородицы в Белоцерковской епархии и в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в Мукачевской епархии. Также утверждены наместники для Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря Одесской епархии и Спасо-Преображенского мужского монастыря Бориспольской епархии.

Рассмотрев рапорты епархиальных Преосвященных, Синод благословил местное прославление в лике святых таких подвижников благочестия:

— в пределах Бориспольской епархии — священномученика Михаила, пресвитера Зазимского. Днем его памяти установлено 27 ноября;

— в пределах Ровенской епархии — святителя Иерофея, епископа Острожского. День памяти — 30 апреля;

— в пределах Балтской епархии — преподобного Антония Балтского. День памяти — 22 августа;

— в пределах Кировоградской епархии — священномучеников Николая и Платона пресвитеров с установлением дня их памяти —15 июня.

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