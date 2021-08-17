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Сводка новостей от 17 августа 2021

Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Пусть Господь вознаградит тех людей, которые в трудные времена показали силу духа и не предали своей Церкви
Украинская Православная Церковь молитвенно отметила седьмую годовщину интронизации своего Предстоятеля…

Блаженнейший митрополит Киевский Онуфрий17 августа 2021 года, по случаю седьмой годовщины интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, состоялась Божественная литургия на главной площади Успенской Киево-Печерской Лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Праздничное богослужение возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Во время малого входа Блаженнейший владыка возвел в сан митрополита архиепископа Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима, Роменского и Буринского Иосифа, Черкасского и Каневского Феодосия. В сан архиепископа возведены епископы Золотоношский Иоанн, Болградский Сергий, Новосанжарский Вениамин и Иванковский Кассиан.

За заслуги перед УПЦ и по случаю личных юбилеев Предстоятель наградил орденами: митрополита Полтавского и Миргородского по случаю 65-летия — орденом преподобного Иова Почаевского I степени, митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа по случаю 60-летия — орденом УПЦ «Рождество Христово», митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема по случаю 55-летия — орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени, митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия по случаю 15-летия архиерейской хиротонии — орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени, митрополита Кременчугского и Лубенского Николая по случаю 10-летия архиерейской хиротонии — орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени, митрополита Новокаховского и Генического Филарета по случаю 10-летия архиерейской хиротонии — орденом святителя Феодосия Черниговского, епископа Хотинского Вениамина по случаю 55-летия — орденом святителя Феодосия Черниговского, епископа Ирпенского Лавра по случаю 35-летия — орденом святителя Димитрия Ростовского.

После отпуста управляющий делами УПЦ митрополит Антоний зачитал поздравления с Днем интронизации Предстоятеля от Поместных Православных Церквей. Затем митрополит Одесский и Измаильский Агафангел произнёс приветственное слово Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию от имени Священного Синода и всей паствы Украинской Православной Церкви.

В ответ Предстоятель поблагодарил епископов, духовенство и всех верующих УПЦ за то, что в эти сложные времена они хранят верность истинной вере и стремятся к единству во Христе, основанной не на человеческих принципах, а на Божьих Законах.

«Я хочу поблагодарить всех епископов Святой Церкви, всех священников и всех вас, дорогие братья и сестры, за то, что вы пришли сегодня помолиться о моём недостоинстве, — обратился к присутствующим Архипастырь. — Семь лет прошло, как один день. Хотя время было насыщенным, события одни сменялись другими, но, наверное, так человеческое сердце устроено и душа человеческая, что когда 7 лет впереди, то нам кажется, что много, а когда они пережиты, то кажется, что они — ничто».

По словам Блаженнейшего владыки, эти годы были непростыми, но наполненными благодати Божией.

«Мы пережили много нестандартных, необычных ситуаций, которые состояли из Божьего попущения, Промысла, — сказал Его Блаженство, — и я сегодня благодарю Господа за то, что Он был терпелив, долготерпелив и ко мне, грешному, и ко всем нам. Господь укреплял и давал новую благодать, новую силу в тяжёлые минуты, когда, казалось бы, уже истощаются все силы и возможности».

Предстоятель поблагодарил всех тех, кто в эти непростые времена устоял от искушения.

«Пусть Господь вознаградит тех людей, которые в трудные времена показали силу духа — когда встал вопрос: идти налево или направо (а если пойти налево, то там были и аплодисменты, и человеческая похвала), но пошли направо, — за то, что ходили правильными дорогами — дорогами, которые ведут людей к Богу».

Первосвятитель подчеркнул, что «и наша сила, и наше единство имеют смысл, когда мы едины в Боге, в Истине, во Христе» «Это единство является прочным, его никто не может разрушить, — сказал он. — Другие объединения, которые возникают на человеческих принципах, человеческих интересах, настолько долговечны, насколько эти принципы и интересы имеют смысл. Когда они теряют смысл, единство разрушается. А единство вокруг Божественной Истины — вечно, потому что Бог вечен».

«Пусть Господь помогает всем нам, дорогие братья и сестры, владыки, чтобы мы были едины во Христе. Это будет для нас благо в земной жизни и будет основой надежды на спасение в жизни вечной», — пожелал Митрополит Онуфрий.

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Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Пусть Господь вознаградит тех людей, которые в трудные времена показали силу духа и не предали своей Церкви
Украинская Православная Церковь молитвенно отметила седьмую годовщину интронизации своего Предстоятеля...

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