Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Пусть Господь вознаградит тех людей, которые в трудные времена показали силу духа и не предали своей Церкви

17 августа 2021 года, по случаю седьмой годовщины интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, состоялась Божественная литургия на главной площади Успенской Киево-Печерской Лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Праздничное богослужение возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Во время малого входа Блаженнейший владыка возвел в сан митрополита архиепископа Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима, Роменского и Буринского Иосифа, Черкасского и Каневского Феодосия. В сан архиепископа возведены епископы Золотоношский Иоанн, Болградский Сергий, Новосанжарский Вениамин и Иванковский Кассиан.

За заслуги перед УПЦ и по случаю личных юбилеев Предстоятель наградил орденами: митрополита Полтавского и Миргородского по случаю 65-летия — орденом преподобного Иова Почаевского I степени, митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа по случаю 60-летия — орденом УПЦ «Рождество Христово», митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема по случаю 55-летия — орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени, митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия по случаю 15-летия архиерейской хиротонии — орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени, митрополита Кременчугского и Лубенского Николая по случаю 10-летия архиерейской хиротонии — орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени, митрополита Новокаховского и Генического Филарета по случаю 10-летия архиерейской хиротонии — орденом святителя Феодосия Черниговского, епископа Хотинского Вениамина по случаю 55-летия — орденом святителя Феодосия Черниговского, епископа Ирпенского Лавра по случаю 35-летия — орденом святителя Димитрия Ростовского.

После отпуста управляющий делами УПЦ митрополит Антоний зачитал поздравления с Днем интронизации Предстоятеля от Поместных Православных Церквей. Затем митрополит Одесский и Измаильский Агафангел произнёс приветственное слово Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию от имени Священного Синода и всей паствы Украинской Православной Церкви.

В ответ Предстоятель поблагодарил епископов, духовенство и всех верующих УПЦ за то, что в эти сложные времена они хранят верность истинной вере и стремятся к единству во Христе, основанной не на человеческих принципах, а на Божьих Законах.

«Я хочу поблагодарить всех епископов Святой Церкви, всех священников и всех вас, дорогие братья и сестры, за то, что вы пришли сегодня помолиться о моём недостоинстве, — обратился к присутствующим Архипастырь. — Семь лет прошло, как один день. Хотя время было насыщенным, события одни сменялись другими, но, наверное, так человеческое сердце устроено и душа человеческая, что когда 7 лет впереди, то нам кажется, что много, а когда они пережиты, то кажется, что они — ничто».

По словам Блаженнейшего владыки, эти годы были непростыми, но наполненными благодати Божией.

«Мы пережили много нестандартных, необычных ситуаций, которые состояли из Божьего попущения, Промысла, — сказал Его Блаженство, — и я сегодня благодарю Господа за то, что Он был терпелив, долготерпелив и ко мне, грешному, и ко всем нам. Господь укреплял и давал новую благодать, новую силу в тяжёлые минуты, когда, казалось бы, уже истощаются все силы и возможности».

Предстоятель поблагодарил всех тех, кто в эти непростые времена устоял от искушения.

«Пусть Господь вознаградит тех людей, которые в трудные времена показали силу духа — когда встал вопрос: идти налево или направо (а если пойти налево, то там были и аплодисменты, и человеческая похвала), но пошли направо, — за то, что ходили правильными дорогами — дорогами, которые ведут людей к Богу».

Первосвятитель подчеркнул, что «и наша сила, и наше единство имеют смысл, когда мы едины в Боге, в Истине, во Христе» «Это единство является прочным, его никто не может разрушить, — сказал он. — Другие объединения, которые возникают на человеческих принципах, человеческих интересах, настолько долговечны, насколько эти принципы и интересы имеют смысл. Когда они теряют смысл, единство разрушается. А единство вокруг Божественной Истины — вечно, потому что Бог вечен».

«Пусть Господь помогает всем нам, дорогие братья и сестры, владыки, чтобы мы были едины во Христе. Это будет для нас благо в земной жизни и будет основой надежды на спасение в жизни вечной», — пожелал Митрополит Онуфрий.

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