«Мы знаем, кто вы, и мы придём за вами» — такие письма новые власти Афганистана рассылают в христианские церкви. Об этом рассказал в своем Twitter эксперт по безопасности, старший научный сотрудник American Enterprise Institute (AEI) Клон Китчен, сообщает СПЖ.

Международные правозащитные организации крайне обеспокоены положением христиан Афганистана после захвата власти исламистами, которое и без того было непростым, сообщает Christian Today.

Так, недавно Release International — одна из ведущих организаций, которая занимается мониторингом преследования христиан по всему миру и помогает жертвам этих преследований более чем в 30 странах, выпустила заявление, отметив, что поворот событий в Афганистане подстегнёт экстремистскую деятельность, направленную против христиан. Многие из них сейчас живут в большом страхе и ожидают гонений.

В организации отметили, что преследование христиан в Афганистане усилилось ещё до захвата власти исламистами (последнюю общедоступную христианскую церковь в стране уничтожили в 2010 году, — Ред.). Из-за строгих законов, которые предусматривают смертную казнь или тюремное заключение за обращение из ислама, христианам уже долгое время приходилось собираться тайно.

«В таких местах, как Афганистан, христианам пришлось научиться действовать так же, как и ранней церкви в книге Деяний — под постоянной угрозой преследований», — сказал генеральный директор организации Release International Пол Робинсон и призвал христиан во всем мире молиться за Афганистан.

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