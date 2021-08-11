Правительство Москвы выделило субсидию в размере 35 097,8 тыс. рублей Сретенскому ставропигиальному мужскому монастырю на реставрацию уникальных фресок начала XVIII века. Мэр города Сергей Собянин подписал соответствующее постановление, а также написал об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщает Патриархия.Ru.

«Москва — современный, динамичный город. Очень важно при создании нового бережно относиться к нашему историческому наследию. В своей работе мы уделяем этому большое внимание. Один из значимых для города объектов — Сретенский монастырь. Мы продолжаем работу по его восстановлению — отреставрируем уникальные фрески, выполненные костромскими мастерами в 1707 году», — отметил С. Собянин.

Каменный собор Сретенского монастыря — объект культурного наследия федерального значения. Он располагается по адресу: Москва, ул. Большая Лубянка, д. 19, стр. 1. Собор возвели в 1679 году на месте деревянного храма, стоявшего здесь с 1397 года.

Позднее к собору с севера, юга и запада пристроили арочные крыльца, а в 1706 году — южный придел в честь Рождества Иоанна Предтечи. В те же годы западное крыльцо храма переделали в паперть.

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