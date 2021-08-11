Русская линия
Сводка новостей от 11 августа 2021

Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов): В России необходимо создать должность уполномоченного при Президенте по правам русских
В Русской Православной Церкви призвали российские власти начать системно работать над защитой русскоязычного населения в стране и за её пределами…

Епископ Савва (Тутунов)Заместитель управделами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил создать должность «уполномоченного при президенте по правам русских», который бы «помогал русскому человеку», сообщает РИА Новости.

Владыка отметил, что в последние месяцы «набралось множество случаев притеснения русских людей — в России и вне её». Также, по его словам, в Интернете многократно обсуждалось, «как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество».

«Может быть, пора создать должность — назовем её условно — уполномоченного при президенте по правам русских? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны. Помогать русскому человеку», — предложил епископ Савва в своем Telegram-канале.

Ранее в Русской Православной Церкви сообщили, что на этой неделе по приглашению Патриарха Кирилла в Москве принимают русского мальчика из Киргизии, которого избили сверстники из-за того, что он православный.

Русская линия

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Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов): В России необходимо создать должность уполномоченного при Президенте по правам русских
В Русской Православной Церкви призвали российские власти начать системно работать над защитой русскоязычного населения в стране и за её пределами...

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