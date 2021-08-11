Русская линия
Сводка новостей от 11 августа 2021

Митрополит Керкирский Нектарий сослужил вместе с митрополитом Запорожским Лукой Божественную литургию
Делегация Украинской Православной Церкви посетила Керкирскую митрополию Элладской Православной Церкви, которая не признала украинских раскольников…

Митрополит Керкирский Нектарий и митрополит Запорожский Лука11 августа 2021 года, в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского по новоюлианскому календарю, иерарх Украинской Православной Церкви митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука сослужил с митрополитом Керкирским Нектарием Элладской Церкви на острове Корфу (Греция). Об этом с негодованием сообщил профанарский ресурс Fos Fanariou, опубликовавший фото события, передаёт СПЖ.

Богослужение состоялось в кафедральном соборе Керкирской митрополии.

Делегации УПЦ регулярно посещают митрополии Элладской Православной Церкви, не признавшие украинских раскольников. Так, в июле этого года священники во главе с протоиереем Николаем Данилевичем также посетили Керкирскую митрополию, где отслужили с греками Литургию, а затем встретились с правящим архиереем митрополитом Нектарием.

Тем не менее, всякий раз подобные визиты вызывают взрыв негодования на Фанаре. Так и на этот раз портал Fos Fanariou обвинил митрополита Нектария во «внесении хаоса в жизнь Церкви» и оскорблении Патриарха Варфоломея, первенство которого здесь считают обязательным условием принадлежности ко Вселенской Церкви.

По мнению авторов профанарского издания, сослужа с иерархом, который не состоит в общении с Предстоятелем Элладской Православной Церкви и главой Фанара, митрополит Нектарий «формирует нездоровую экклезиологию».

Впрочем, стоит ли удивляться тому, что фанариоты переворачивают всё с ног на голову и обвиняют других в том, что на самом деле совершил Патриарх Варфоломей, неожиданно для всех признавший украинских раскольников и отказавшийся от своих слов о признании УПЦ. Сейчас уже ясно, что для многих греков глава Фанара давно превратился в непогрешимого папу Римского, а потому они будут считать любые его решения правильными и последовательными.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов): В России необходимо создать должность уполномоченного при Президенте по правам русских
В Русской Православной Церкви призвали российские власти начать системно работать над защитой русскоязычного населения в стране и за её пределами...

Порушенные советской властью святыни
Журналистам и блогерам покажут уникальные тверские храмы, которые требуют срочной реставрации...

Митрополит Керкирский Нектарий сослужил вместе с митрополитом Запорожским Лукой Божественную литургию
Делегация Украинской Православной Церкви посетила Керкирскую митрополию Элладской Православной Церкви, которая не признала украинских раскольников...

Обнародована краткая программа визита Патриарха Варфоломея в Киев
Подробностей на Фанаре не раскрывают, поскольку боятся, что глава Константинопольского Патриархата столкнётся в Киеве с протестами верующих УПЦ...

Московские власти продолжают восстанавливать московские храмы
В Сретенском ставропигиальном монастыре столицы на деньги городских властей восстановят уникальные фрески начала XVIII века...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного консервативного публициста, издателя и редактора Д.И.Пихно...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика