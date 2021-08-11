11 августа 2021 года, в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского по новоюлианскому календарю, иерарх Украинской Православной Церкви митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука сослужил с митрополитом Керкирским Нектарием Элладской Церкви на острове Корфу (Греция). Об этом с негодованием сообщил профанарский ресурс Fos Fanariou, опубликовавший фото события, передаёт СПЖ.

Богослужение состоялось в кафедральном соборе Керкирской митрополии.

Делегации УПЦ регулярно посещают митрополии Элладской Православной Церкви, не признавшие украинских раскольников. Так, в июле этого года священники во главе с протоиереем Николаем Данилевичем также посетили Керкирскую митрополию, где отслужили с греками Литургию, а затем встретились с правящим архиереем митрополитом Нектарием.

Тем не менее, всякий раз подобные визиты вызывают взрыв негодования на Фанаре. Так и на этот раз портал Fos Fanariou обвинил митрополита Нектария во «внесении хаоса в жизнь Церкви» и оскорблении Патриарха Варфоломея, первенство которого здесь считают обязательным условием принадлежности ко Вселенской Церкви.

По мнению авторов профанарского издания, сослужа с иерархом, который не состоит в общении с Предстоятелем Элладской Православной Церкви и главой Фанара, митрополит Нектарий «формирует нездоровую экклезиологию».

Впрочем, стоит ли удивляться тому, что фанариоты переворачивают всё с ног на голову и обвиняют других в том, что на самом деле совершил Патриарх Варфоломей, неожиданно для всех признавший украинских раскольников и отказавшийся от своих слов о признании УПЦ. Сейчас уже ясно, что для многих греков глава Фанара давно превратился в непогрешимого папу Римского, а потому они будут считать любые его решения правильными и последовательными.

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