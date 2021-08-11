23 августа 2021 года Благотворительный фонд «Сохранение культурного наследия „Белый Ирис“» проведёт пресс-тур в Тверской области, в рамках которого журналисты и блогеры увидят воочию уникальные храмы, требующие срочного спасения от разрушения, сообщает портал журнала «Фома».

Пресс-тур «Храмы Новоторжской земли и Степурино» будет посвящён проблеме сохранения культурного наследия. Сотрудники фонда проведут экскурсию по трём уникальным храмам, вызывающим восхищение и трепет даже в своём полуразрушенном состоянии. Это храмы-легенды, признанные объектами культурного наследия, сообщает пресс-служба фонда «Белый Ирис».

Так, в деревне Загорье (Переслегино) Торжокского района представители прессы осмотрят неповторимый храм Петра и Павла, возведённый в 1790-х годах на средства местных прихожан и помещика Марка Полторацкого, придворного певчего Императрицы Елизаветы Федоровны.

Построен храм по проекту зодчего Николая Львова, которого современники называли «русским Леонардо». Сейчас ведётся организационная работа по включению наследия Львова в Тверской области в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если решение будет принято, в список попадёт и Петропавловский храм.

Здесь же, в Загорье, участники пресс-тура посетят церковь Александра Невского, построенную в 1868 году. В год празднования 800-летия со дня рождения святого князя храму важно уделить особое внимание.

А в Степурино Старицкого района пройдёт экскурсия по церкви Флора и Лавра 1835 года постройки. Сам храм находится в аварийном состоянии, но настоятель нашёл выход: службы ведутся в более сохранившейся колокольне.

Рядом с церковью расположено надгробие генерал-майора Алексея Пржевальского, дяди знаменитого учёного и путешественника Николая Пржевальского. Село также привлекает туристов старинными купеческими домами.

После осмотра достопримечательностей в Степурино состоится пресс-конференция. Планируется обсудить тему сохранения исторических памятников и необходимости восстановления уникальных храмов, являющихся национальным достоянием и гордостью страны. Представители фонда расскажут о планах по восстановлению трёх тверских святынь.

Сообщается, что летом и осенью этого года «Белый Ирис» проведёт в храмах первоочередные противоаварийные и консервационные работы, которые пройдут с использованием средств Фонда президентских грантов.

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