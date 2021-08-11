Обнародована краткая программа визита Патриарха Варфоломея в Киев
Подробностей на Фанаре не раскрывают, поскольку боятся, что глава Константинопольского Патриархата столкнётся в Киеве с протестами верующих УПЦ…
В понедельник, 9 августа, стало известно о программе четырёхдневного визита на Украину Константинопольского Патриарха Варфоломея I, который приедет в страну на торжества по случаю 30-летия независимости. Об этом сообщает портал Страна.ua со ссылкой на Telegram-канал «Churcher».
Программа визита Патриарха Варфоломея:
— встреча с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым;
— участие в церемонии возложения цветов к памятнику жертв Голодомора;
— вечернее богослужение в Андреевской церкви, которая была передана украинскими властями Фанару в качестве ставропигии;
— совместная с Епифанием Думенко Литургия в Михайловском соборе;
— обед с представителями «ПЦУ»;
— встреча с детьми погибших в результате конфликта на Донбассе;
— встреча с послами Турции и Греции на Украине;
— участие в торжествах по случаю юбилея Дня Независимости.
Более подробной программы визита Патриарха Варфоломея в Киев на Фанаре не раскрывают, поскольку боятся, что глава Константинопольского Патриархата столкнётся в столице Украины с протестами верующих УПЦ
Обнародована краткая программа визита Патриарха Варфоломея в Киев Подробностей на Фанаре не раскрывают, поскольку боятся, что глава Константинопольского Патриархата столкнётся в Киеве с протестами верующих УПЦ...