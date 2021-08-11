Обнародована краткая программа визита Патриарха Варфоломея в Киев Подробностей на Фанаре не раскрывают, поскольку боятся, что глава Константинопольского Патриархата столкнётся в Киеве с протестами верующих УПЦ… В понедельник, 9 августа, стало известно о программе четырёхдневного визита на Украину Константинопольского Патриарха Варфоломея I, который приедет в страну на торжества по случаю 30-летия независимости. Об этом сообщает портал Страна.ua со ссылкой на Telegram-канал «Churcher». Программа визита Патриарха Варфоломея: — встреча с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым; — участие в церемонии возложения цветов к памятнику жертв Голодомора; — вечернее богослужение в Андреевской церкви, которая была передана украинскими властями Фанару в качестве ставропигии; — совместная с Епифанием Думенко Литургия в Михайловском соборе; — обед с представителями «ПЦУ»; — встреча с детьми погибших в результате конфликта на Донбассе; — встреча с послами Турции и Греции на Украине; — участие в торжествах по случаю юбилея Дня Независимости. Более подробной программы визита Патриарха Варфоломея в Киев на Фанаре не раскрывают, поскольку боятся, что глава Константинопольского Патриархата столкнётся в столице Украины с протестами верующих УПЦ Русская линия





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