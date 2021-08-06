Прокуратура требует наказать чиновников двух сёл Татарстана, где храмы использовали под коровник и зернохранилище…

Прокуратура Спасского района Татарстана по итогам проверки подтвердила информацию о том, что в двух сёлах республики древние храмы превратили в склады зерна и коровники, по этому поводу вынесены представления, сообщил старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, передаёт Интерфакс.

«Информация о нарушениях законодательства подтвердилась. Объекты культурного наследия регионального значения „Церковь Троицкая, 1859 год, 1897 год“ в селе Танкеевка и „Церковь святого князя Михаила Тверского, 1761 год, 1892 год“ в селе Щербеть использовались с нарушением федерального законодательства об охране объектов культурного наследия», — сказал Галиев журналистам в четверг.

По его словам, в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства, организовавшего зернохранилище в храме села Танкеевка возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ). Ему грозит штраф в размере от 20 тыс. до 300 тыс. рублей. Материалы в отношении другого татарстанца, устроившего коровник в церкви села Щербеть, направлены в республиканский комитет по охране объектов культурного наследия.

«В адрес руководителей исполкомов Полянского и Краснослободского сельских поселений Спасского района внесены представления с требованием о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности», — добавил Галиев.

Также он сообщил, что работы по консервации объектов начнутся 9 августа, устранение нарушений будет находиться на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в двух селах Татарстана старинные храмы, являющиеся архитектурными памятниками, превратили в склад зерна и коровник. Прокуратура после жалоб граждан и появления информации в соцсетях начала проверку. До этого момента чиновники Татарстана этого попросту не замечали.

Русская линия