Русская линия
Сводка новостей от 6 августа 2021

В 18-ю годовщину со дня кончины
Епископ Сурожский Матфей совершил панихиду у могилы митрополита Антония (Блума)…

Епископ Сурожский Матфей совершил панихиду у могилы митрополита Антония (Блума)4 августа 2021 года, в 18-ю годовщину со дня кончины митрополита Антония (Блума), епископ Сурожский Матфей совершил панихиду у могилы приснопамятного основателя Сурожской епархии на Старом Бромтоновском кладбище города Лондона, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Его Преосвященству сослужили клирики Успенского кафедрального собора Лондона протоиерей Виталий Полищук, протоиерей Максим Никольский, благочинный Епархиального округа Юго-Западной Англии протоиерей Иосиф Скиннер и протодиакон Вадим Санцевич.

На панихиде молились духовные чада и почитатели митрополита Антония.

По окончании богослужения владыка Матфей возложил на могилу букет цветов и обратился к духовенству и мирянам со архипастырским словом.

Ранее в тот же день в Успенском кафедральном соборе Лондона епископ Сурожский Матфей совершил Божественную литургию. На заупокойной ектении и литии, состоявшейся по завершении богослужения, были провозглашены прошения и молитвы о упокоении приснопамятного митрополита Антония (Блума).

После отпуста Литургии владыка обратился к духовенству и прихожанам собора с проповедью, особо отметив жизненный путь митрополита Антония и его труды на благо Церкви, оставившие яркий след в истории Русского Православия за рубежом.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Священник Федор Лукьянов: «Для ситуаций, о которых говорит госпожа Мишонова, в российском законодательстве адекватный инструмент уже есть»
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступил против идеи приравнять удержание ребёнка одним из родителей к похищению...

Вымирание русского населения ускорилось
Естественная убыль населения России выросла на 59% в первом полугодии. Чиновники сетуют на коронавирус...

Осквернение святынь будет остановлено
Прокуратура требует наказать чиновников двух сёл Татарстана, где храмы использовали под коровник и зернохранилище...

В Саранске торжественно отметили 20-летие канонизации праведного Феодора Ушакова
Торжества возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, который ранее управлял Мордовской епархией...

В 18-ю годовщину со дня кончины
Епископ Сурожский Матфей совершил панихиду у могилы митрополита Антония (Блума)...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба и вспоминаем переход Грузии под протекторат России...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика