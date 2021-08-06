4 августа 2021 года, в 18-ю годовщину со дня кончины митрополита Антония (Блума), епископ Сурожский Матфей совершил панихиду у могилы приснопамятного основателя Сурожской епархии на Старом Бромтоновском кладбище города Лондона, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Его Преосвященству сослужили клирики Успенского кафедрального собора Лондона протоиерей Виталий Полищук, протоиерей Максим Никольский, благочинный Епархиального округа Юго-Западной Англии протоиерей Иосиф Скиннер и протодиакон Вадим Санцевич.

На панихиде молились духовные чада и почитатели митрополита Антония.

По окончании богослужения владыка Матфей возложил на могилу букет цветов и обратился к духовенству и мирянам со архипастырским словом.

Ранее в тот же день в Успенском кафедральном соборе Лондона епископ Сурожский Матфей совершил Божественную литургию. На заупокойной ектении и литии, состоявшейся по завершении богослужения, были провозглашены прошения и молитвы о упокоении приснопамятного митрополита Антония (Блума).

После отпуста Литургии владыка обратился к духовенству и прихожанам собора с проповедью, особо отметив жизненный путь митрополита Антония и его труды на благо Церкви, оставившие яркий след в истории Русского Православия за рубежом.

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