4−5 августа 2021 года в Мордовии прошли торжества по случаю 20-летия канонизации праведного Феодора Ушакова и 30-летия образования Саранской епархии, сообщает Патриархия.Ru.

Вечером 4 августа, в канун дня памяти праведного воина Феодора Ушакова, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Всенощное бдение в нижнем храме главного собора Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря — в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи.

5 августа, в день памяти праведного воина Феодора, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил Божественную литургию в кафедральном соборе Саранска, посвященном святому флотоводцу. К праздничному богослужению из Санаксарского монастыря в собор была доставлена рака с мощами святого.

На богослужении присутствовал исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов.

По окончании Литургии митрополит Варсонофий поздравил верующих с престольным праздником собора и памятными датами.

В память о совместной молитве архиерей преподнес митрополиту Зиновию образ благоверного великого князя Александра Невского, 800-летие которого отмечается в этом году, панагию и приветственный адрес. Ответным подарком стала икона праведного воина Феодора. Митрополит Зиновий отметил, что его предшественник владыка Варсонофий положил много трудов на земле Мордовской, возродил к молитвенной жизни много храмов, его усилиями было возведено много новых святынь, одна из которых — кафедральный собор. Это можно было сделать только из большой любви к Богу, Отечеству и народу.

Затем архиереи и духовенство во главе молитвенного шествия направились к памятнику прославленному адмиралу на Соборной площади Саранска. У памятника флотоводцу митрополит Варсонофий совершил молебен. По окончании состоялась церемония возложения цветов — в ней приняли участие архиереи, и.о. главы Мордовии Артем Здунов, представители правительства республики, Министерства обороны РФ. Во славу непобедимого флотоводца прозвучал гимн России в исполнении Центрального концертного образцового оркестра имени Николая Римского-Корсакова ВМФ России. Торжество собрало большое количество людей — жителей республики и гостей со всей России.

Со сцены у собора собравшихся поздравили Артем Здунов, митрополит Варсонофий и митрополит Зиновий. И.о. главы Мордовии передал слова поздравлений от первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и других руководителей федеральных органов власти. Приветствие участникам торжеств направил полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

В Доме республики состоялся праздничный прием от имени и.о. главы Мордовии.

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