В России за январь-июнь умерли 1,1 млн человек. Это на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. Уровень рождаемости остался почти на том же уровне — 678 тыс. детей (-0,4%). Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) выросла с 266 до 422 тыс., на 59%, сообщает газета «Коммерсант».

Российские чиновники пытаются объяснить это пандемией коронавируса. Так заместительница главы правительства Татьяна Голикова сообщила, что смертность в июле выросла к аналогичному периоду 2020 года, но снизилась к январю.

«По оперативным данным, смертность в июле 2021 года оказалась на 17,9% выше, чем в июле 2020 года, и на 2,5% ниже, чем в январе 2021 года, когда в России фиксировался второй значимый подъем заболеваемости (ноябрь 2020 года — январь 2021 года)», — сказала Голикова ТАСС.

По данным Росстата, в июне умерли 23,4 тыс. человек. При этом коронавирусом были заражены предположительно всего 3,4 тыс. человек. Ещё 3,8 тыс. человек также были заражены COVID-19, но он не стал основной причиной смерти.

В 2020 году естественная убыль населения увеличилась более чем в два раза, с 316 тыс. до 689 тыс. Численность населения России стала минимальной с начала 2014 года. При этом никакие демографические меры российских властей, которые параллельно упорно продолжают финансировать аборты, не смогли переломить ситуацию.

Русская линия