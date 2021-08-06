Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступил против идеи приравнять удержание ребёнка одним из родителей к похищению…

Священник Федор Лукьянов: «Для ситуаций, о которых говорит госпожа Мишонова, в российском законодательстве адекватный инструмент уже есть»

Удержание ребёнка одним из родителей не стоит приравнивать к похищению и считать уголовным деянием, поскольку это лишь накалит ситуацию между разведёнными супругами до предела и расширит вмешательство государства в семейные конфликты, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее в ходе трансляции «Дети не виноваты: эксперты обсудят права детей при разводе родителей» Общественного народного фронта детская правозащитница Московской области Ксения Мишонова предложила приравнять удержание ребёнка одним из родителей к похищению. Также она рассказала, что поддерживает инициативу Министерства юстиции о введении уголовного преследования родителей, которые удерживают детей и не дают возможность общаться с другим родителем.

«Для ситуаций, о которых говорит госпожа Мишонова, в российском законодательстве адекватный инструмент уже есть — это части 2 и 3 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Предусмотренные в них меры вполне соразмерны и разумны. Предложение заменить их на меры уголовно-правового характера выглядит, как неоправданное стремление расширить государственное вмешательство в семейные конфликты. Между тем российское общество уже не раз показывало неприятие такого расширения», — сказал отец Федор.

По его мнению, подобное предложение свидетельствует о полном непонимании характера и специфики семейных отношений и конфликтов и при реализации приведёт к «чудовищным последствиям», в том числе к эскалации проблем в отношениях между разведёнными родителями, от которых пострадают в первую очередь дети.

«Сфера семейных отношений, особенно конфликтных, крайне деликатна. Любое неосторожное вторжение в неё извне, в том числе со стороны государства, может повлечь за собой непредсказуемые и трагические последствия. В особенно это касается использования столь жёсткого инструмента, как уголовное право», — подчеркнул священник.

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