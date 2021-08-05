Президент Украины откровенно признался, что ничему русскому на востоке Украине не будет места, когда Донецк и Луганск вернутся под власть украинских властей…
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией». И людям, которые проживают на территории этого региона и считают себя русскими, следует уехать, считает украинский лидер, слова которого приводит РИА Новости.
«Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что, если ты живёшь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что „наше дело правое — нам в Россию, мы — русские“, это большая ошибка — оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией», — заявил Зеленский.
По его мнению, всем, кто «любит Россию», нужно «искать себе место в России».
«Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия.., этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно», — полагает он.
С другой стороны, Зеленский призвал тех жителей Донбасса, которые считают себя украинцами, «держаться».
«Если ты чувствуешь, что Донбасс — это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец, — будь там, держись. Эта земля всё равно будет деоккупирована в любом случае», — заявил он.
Это заявление Зеленского вызвало бурную реакцию на самом Донбассе, где считают, что ни о каком возвращении в состав Украины Донецка и Луганска после таких откровений украинского президента и речи быть не может. Таким образом, украинские власти своими заявлениями продолжают делать всё, чтобы заморозить конфликт на востоке страны.
Зеленский посоветовал русским покинуть Донбасс Президент Украины откровенно признался, что ничему русскому на востоке Украине не будет места, когда Донецк и Луганск вернутся под власть украинских властей...