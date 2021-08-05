Президент Украины откровенно признался, что ничему русскому на востоке Украине не будет места, когда Донецк и Луганск вернутся под власть украинских властей…

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией». И людям, которые проживают на территории этого региона и считают себя русскими, следует уехать, считает украинский лидер, слова которого приводит РИА Новости.

«Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что, если ты живёшь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что „наше дело правое — нам в Россию, мы — русские“, это большая ошибка — оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией», — заявил Зеленский.

По его мнению, всем, кто «любит Россию», нужно «искать себе место в России».

«Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия.., этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно», — полагает он.

С другой стороны, Зеленский призвал тех жителей Донбасса, которые считают себя украинцами, «держаться».

«Если ты чувствуешь, что Донбасс — это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец, — будь там, держись. Эта земля всё равно будет деоккупирована в любом случае», — заявил он.

Это заявление Зеленского вызвало бурную реакцию на самом Донбассе, где считают, что ни о каком возвращении в состав Украины Донецка и Луганска после таких откровений украинского президента и речи быть не может. Таким образом, украинские власти своими заявлениями продолжают делать всё, чтобы заморозить конфликт на востоке страны.

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