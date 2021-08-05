Под угрозой разрушения храм и братский корпус, историческое здание часовни Косьмы и Дамиана, внутри которой бьёт святой чудодейственный источник…

Вечером 4 августа после грозы с крымских гор сошел сель, который частично разрушил мужской монастырь святых Косьмы и Дамиана. Поток принёс с собой обломки деревьев, камни и глину. Вышла из берегов река, размыло дорогу. За 165 лет существования монастыря такое происходит впервые. По предварительным подсчётам, обители нанесен многомиллионный ущерб, сообщает Федеральное агентство новостей.

«От селевого потока сильно пострадали подпорные стены, складские помещения с продуктами питания и заготовленными на зиму дровами, углём. Разрушена вся парковая зона: потоком снесло заборы, лавочки, мосты, зелёные насаждения, многовековые деревья. Испорчена трапезная.

Под угрозой разрушения храм и братский корпус, историческое здание часовни Косьмы и Дамиана, внутри которой бьёт святой чудодейственный источник. Может погибнуть особая ценность обители — орех, посаженный руками Императора Николая II. И самое страшное то, что поток селя не прекращается", — сообщил ФАН наместник обители архимандрит Иларион Каменский.

На данный момент подъезд к монастырю возможен. По дороге идёт поток воды, но камни и обломки деревьев уже убраны. В монастыре просят людей не остаться в стороне и помочь в расчистке, восстановлении обители.

Для устранения последствий непогоды в монастыре обращаются за помощью к сотрудникам МЧС и военным для изменения направления русла реки, изготовления водоотводов. Нужны самосвалы, тракторы, экскаваторы и инструмент. В монастыре надеются на финансовую государственную поддержку.

Русская линия