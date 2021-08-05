Русская линия
Сводка новостей от 5 августа 2021

Встреча в Аммане
Патриарх Иерусалимский Феофил принял митрополита Волоколамского Илариона в столице Иордании…

Патриарх Иерусалимский Феофил и митрополит Волоколамский Иларион5 августа 2021 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион совершил рабочую поездку в Иорданию, где его приветствовал Его Блаженство Патриарх Иерусалимский Феофил, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Встреча состоялась в столице страны Аммане. Председатель ОВЦС передал Его Блаженству тёплые приветствия от Предстоятеля Русской Православной Церкви. В беседе был затронут ряд тем, представляющих взаимный интерес, в том числе ситуация в мире в связи с пандемией коронавируса и связанные с этим противоэпидемические ограничения, влияющие на обычное течение церковной жизни.

Во встрече принял участие секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Осуждался ли во время переговоров вопрос созыва очередного собрания Предстоятелей в связи с кризисом в мировой Православии из-за действий Фанара на Украине, не сообщается.

Русская линия

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