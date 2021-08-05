Бронзовый бюст был изготовлен в рамках проекта «Аллея российской славы» по инициативе Национального проекта «Память народа: во имя мира»…

4 августа 2021 года на территории Свято-Троицкого кафедрального собора города Брянска состоялось торжественное открытие бюста благоверного великого князя Александра Невского, 800-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, сообщает Патриархия.Ru.

Чин освящения памятника совершил митрополит Брянский и Севский Александр. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Брянского градского церковного округа протоиерей Сергий Рысин, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Сергий Иващенко, диакон Евгений Кужелев.

Бронзовый бюст изготовлен в рамках проекта «Аллея российской славы» по инициативе Национального проекта «Память народа: во имя мира». Скульптур — заслуженный художник России Анатолий Дементьев из Ростова-на-Дону. Идейными вдохновителями и организаторами установки трехметрового монумента стали депутат Государственной Думы Николай Валуев и депутат регионального парламента Михаил Иванов. Митрополит Александр поддержал идею увековечить имя мудрого правителя, воина и святого подвижника и определил местом установки бюста территорию главного храма Брянской епархии.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, федеральный инспектор по Брянской области Михаил Калашников, член Совета Федерации Галина Солодун, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, врио заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, глава города Брянска Марина Дбар, председатель общественного совета города Брянска, главный врач Брянской городской поликлиники № 1 Ирина Агафонова, депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов, руководитель Национального проекта «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева.

После совершения чина освящения глава Брянской митрополии поздравил собравшихся с историческим событием. Затем с приветственным словом к участникам мероприятия обратился Александр Богомаз. Со знаменательным событием участников мероприятия и жителей Брянска поздравили также Николай Валуев, Валентин Суббот, Михаил Калашников, Ирина Агафонова.

На молитвенную память о торжестве митрополит Александр преподнес в дар Николаю Валуеву старинную икону его небесного покровителя — святителя Николая Чудотворца. Михаил Иванов вручил Николаю Валуеву награду — крест «Десятина», за верность Отечеству, веру в Великую Россию, государственное строительство и неустанную службу на благо народа.

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