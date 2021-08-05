Русская линия
Сводка новостей от 5 августа 2021

В Кишинёве прошла акция протеста верующих против принуждения к вакцинации от коронавируса
В Молдавской Православной Церкви поддержали протестующих, отметив, что каждый должен иметь свободный выбор в вопросе вакцинации…

В Кишинёве прошла акция протеста против принуждения к вакцинации от коронавируса3 августа 2021 года больше тысячи православных верующих и ряд священников вышли на акцию протеста в центре Кишинёва против принуждения к вакцинации от COVID-19, сообщает портал «ИНФОТАГ».

Протестующие держали в руках лозунги: «Стоп дискриминации и преследованиям!», «Мы — свободные люди», «Когда молчат православные — начинается война!». Организатором акции протеста выступило «Общество православных юристов».

По утверждениям выступающих, в настоящее время в Молдавии к вакцинации начали принуждать учителей, врачей и государственных служащих, что противоречит их религиозным взглядам. Православные требуют от властей отказаться от этой практики и оставить вопрос вакцинации на свободный выбор людей.

Адвокат Юлиан Русановски написал в социальных сетях, что акция протеста показала, что «в Кишиневе живо стремление граждан к свободе».

«Люди протестуют на площади Великого национального собрания против обязательной вакцинации. Учителей шантажируют увольнениями, как и врачей. Работников бюджетной сферы заставляют проходить вакцинацию под угрозой увольнения. Гражданам пора вернуть себе свободу на право выбора!», — заявил юрист.

В Молдавской Православной Церкви поддержали главное требование протестующих — вакцинация должна быть добровольным и осознанным актом, подчеркнули в Кишиневско-Молдавской Митрополии, сообщает СПЖ.

«Православная Церковь Молдовы ценит медицинскую науку и её многочисленные достижения. В этом контексте отношение Церкви к вакцинации было и остается благоприятным. В связи с этим Митрополия приветствует и поощряет усилия медицинских органов по вакцинации граждан, которые могут уменьшить и остановить текущую пандемию.

Однако Церковь не может выносить решения строго по медицинским вопросам. Что касается безопасности вакцины, то только медицинские специалисты имеют профессиональные и моральные полномочия её рекомендовать", — говорится в разъяснении, опубликованном на сайте Кишиневско-Молдавской Митрополии.

В Церкви подчеркнули: вакцинация должна быть добровольным и осознанным актом, «без каких-либо ограничений, с полной информированностью, рекомендованным и принятым на основе чёткой и полной информации, предоставленной компетентными органами и правильно воспринятой гражданами».

В завершение верующих призвали получать точную информацию у медицинских специалистов и продолжать соблюдать необходимые санитарные меры, «поскольку пандемия продолжает представлять угрозу для жизни людей».

Русская линия

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В Кишинёве прошла акция протеста верующих против принуждения к вакцинации от коронавируса
В Молдавской Православной Церкви поддержали протестующих, отметив, что каждый должен иметь свободный выбор в вопросе вакцинации...

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