4 августа 2021 года в Воронеже состоялась торжественная церемония открытия и освящения памятника святым покровителям брака и семьи благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским чудотворцам, сообщает официальный сайт Воронежской епархии.

В торжествах приняли участие митрополит Воронежский Сергий, заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава городского округа Воронежа Вадим Кстенин и глава Группы компаний Хамина Евгений Хамин.

Новосооруженный памятник расположен с западной стороны строящегося в пригороде Воронежа храма в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев (Рамонский район, пос. Солнечный, Московское шоссе, 68).

Автором и исполнителем памятника выступил президент Российской академии художеств, народный художник России Зураб Церетели. Высота памятника 4,2 метра — это самый высокий в Черноземье и один из самых масштабных в России монументов, посвященных святым Петру и Февронии.

Выступая на торжественной церемонии, Алексей Гордеев выразил благодарность создателям памятника. Губернатор Александр Гусев обратил внимание на поддержку семей с детьми со стороны государства. В свою очередь, митрополит Воронежский Сергий отметил важную роль традиционных ценностей в развитии нашей страны.

«Для всех нас нынешнее событие особое и знаковое, — обратился к присутствующим глава Воронежской митрополии. — Это своевременная реакция воронежцев на благоприятные изменения в нашей стране, которые выразились в законодательной форме, когда обновленная Конституция подчеркнула путь россиян, как приверженцев исторических, культурных и религиозных ценностей. И, конечно, задолго до этого события, на пример жизни святых Петра и Февронии было обращено внимание не только Церкви, но и людей, которые определяют пути развития нашего государства. Без семьи, без веры, без надежды и созидания на этих принципах государства невозможно будущее нашего народа. Нам нельзя забывать эти ценности! Нужно понимать, что только лишь благодаря нашему единству мы можем иметь будущее», — подчеркнул архипастырь.

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