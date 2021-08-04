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Сводка новостей от 4 августа 2021

На Кипре судят митрополита Морфского Неофита
Владыку обвиняют в том, что он совершил Литургию и Крестный ход на Крещение Господне…

Митрополит Морфский Неофит (Масурас)4 августа 2021 года архиерей Кипрской Православной Церкви митрополит Морфский Неофит, известный своей принципиальной позицией по целому ряду вопросов, предстал перед судом Никосии за то, что в период пандемии посмел призвать паству прийти в храмы на праздник Крещения Господня и сам совершил Божественную литургию и Крестный ход, сообщает портал «Вестник Кипра».

В ходе суда владыке Неофиту не дали возможности лично ответить на обвинения и объяснить свою позицию.

В свою очередь, адвокат архипастыря заявил, что иерарх никого не заставлял нарушать карантинные меры, а просто призвал прийти на праздничную службу. Что же касается богослужения и Крестного хода, то, подчеркнул адвокат, митрополит Неофит выполнял свои религиозные обязанности в соответствии с теми правами, которые ему предоставляет Конституция страны.

В это время перед зданием суда проходило молитвенное стояние верующих киприотов, которые прибыли к зданию суда, чтобы поддержать своего владыку. Они держали в руках плакаты с лозунгами: «Руки прочь от нашего владыки!», «Митрополит Неофит, мы с тобой!», «Жив Господь Бог наш!».

Суд над владыкой продолжается. Вердикт пока не вынесен.

Русская линия

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На Кипре судят митрополита Морфского Неофита
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