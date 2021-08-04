Владыку обвиняют в том, что он совершил Литургию и Крестный ход на Крещение Господне…

4 августа 2021 года архиерей Кипрской Православной Церкви митрополит Морфский Неофит, известный своей принципиальной позицией по целому ряду вопросов, предстал перед судом Никосии за то, что в период пандемии посмел призвать паству прийти в храмы на праздник Крещения Господня и сам совершил Божественную литургию и Крестный ход, сообщает портал «Вестник Кипра».

В ходе суда владыке Неофиту не дали возможности лично ответить на обвинения и объяснить свою позицию.

В свою очередь, адвокат архипастыря заявил, что иерарх никого не заставлял нарушать карантинные меры, а просто призвал прийти на праздничную службу. Что же касается богослужения и Крестного хода, то, подчеркнул адвокат, митрополит Неофит выполнял свои религиозные обязанности в соответствии с теми правами, которые ему предоставляет Конституция страны.

В это время перед зданием суда проходило молитвенное стояние верующих киприотов, которые прибыли к зданию суда, чтобы поддержать своего владыку. Они держали в руках плакаты с лозунгами: «Руки прочь от нашего владыки!», «Митрополит Неофит, мы с тобой!», «Жив Господь Бог наш!».

Суд над владыкой продолжается. Вердикт пока не вынесен.

Русская линия