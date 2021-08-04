Прокуратура Татарстана начала проверку в связи с размещением в древних деревенских храмах Республики зернохранилища и коровника…

Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту организации в старинных храмах Спасского района Республики зернохранилища и коровника. Об этом заявил старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, передаёт Интерфакс.

«Информация о том, что в Спасском районе в двух селах архитектурные памятники превратили в склады зерна и коровники, передана в районную прокуратуру для организации проверки. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования», — сказал Галиев.

По его словам, речь идёт о двух старинных храмах в селах Танкеевка и Щербеть, которые являются памятниками регионального значения.

Ранее в соцсетях появилась информация о заявлении, отправленном гражданами в Комитет Татарстана по охране памятников с просьбой разобраться в ситуации.

«Случаи вопиющие и недопустимые. Храмы были закрыты ещё в советские годы. Села, где они возведены, малолюдны, но даже это не даёт право использовать бывшие храмы таким образом. Не говоря уже, что объекты культурного наследия охраняются законом. Ждём вмешательства государства», — пишут авторы сообщения.

Пост сопровождается фотографиями коров в запущенном старинном здании храма.

Русская линия