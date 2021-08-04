В Совете Федерации подготовили концепцию единого законопроекта о поправках в Семейный кодекс, который определяет порядок изъятия ребёнка из семьи по решению суда как крайнюю меру. Об этом сообщила председательница подкомитета по гражданскому праву и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, передаёт ТАСС.

По её словам, соответствующие предложения были подготовлены межведомственной рабочей группой по согласованию предложений о поправках в Семейный кодекс РФ, которая была образована после отзыва из Госдумы ряда законопроектов, посвящённых этой теме.

«Государство по определению не должно вторгаться во внутрисемейные отношения. А если оно все-таки туда вмешивается, мы обговорили и согласовали все эти ситуации. В частности, согласован комплекс мер защиты ребенка, в том числе порядок отобрания ребенка на основании судебного решения как крайней меры его защиты», — сказала на заседании рабочей группы Мизулина, слова которой приводит пресс-служба Совета Федерации.

В комплекс мер защиты детей входят и те, которые семья может применять самостоятельно, отметила сенатор. «Это очень важно, поскольку является как бы подсказкой заботливым, ответственным родителям, что они могут сделать в случае, если вдруг ребёнок окажется без них. Мы предусмотрели включение в Семейный кодекс мер относительно права родителей обратиться в органы попечительства о назначении опекуна, согласована необходимость пересмотра оснований ограничения, лишения родительских прав. Лишение родительских прав становится крайней мерой, а ограничение родительских прав становится профилактической мерой», — отметила сенатор.

Также Мизулина рассказала, что согласованы такие термины, как «семья», «внутрисемейные отношения». «Семья — это общность людей, соединенных отношениями брака, родства, усыновления, опеки, попечительства, связанных общими семейными традициями, ценностями, взаимными правами и ответственностью. Термин позволяет отделить семью и внутрисемейные отношения от всех других видов общественных отношений. Это очень серьезное продвижение. Семейный кодекс, наконец, обретает уникальное определение этих терминов в целях семейно-правового регулирования», — добавила она.

В свою очередь председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что концепция законопроекта о поправках в Семейный кодекс РФ будет направлена в государственно-правовое управление президента РФ и правительство РФ. Перед внесением законопроекта в Госдуму осенью 2021 года планируется провести круглый стол для широкого обсуждения документа.

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