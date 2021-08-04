30−31 июля 2021 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла управляющий Берлинской епархией архиепископ Рузский Тихон принял участие в мероприятии, посвященном 105-й годовщине основания Русской часовни святого равноапостольного князя Владимира на перевале Вршич (Словения). Часовня была воздвигнута на этом месте в память русских военнопленных, погибших в годы Первой мировой войны.

В этом году торжества по случаю 105-летия Русской часовни, построенной российскими военнопленными в память о погибших от схода снежной лавины товарищах, строивших дорогу через Альпы, впервые состоялись в рамках празднования Дня дружбы России и Словении. В мероприятии, организованном Посольством России в Словении, мэрией города Краньска-Гора, фондом «Русский мир» и Обществом дружбы «Словения-Россия», отмечающим в этом году свое 25-летие, приняли участие более 500 человек.

31 июля состоялась торжественная мемориальная церемония у Русской часовни под перевалом Вршич, на которой присутствовали представители словенских властей: Президент Словении Борут Пахор, председатель Государственного совета (верхняя палата парламента) республики Алойз Ковшца, вице-премьер, министр экономического развития и технологий Словении Здравко Почивалшек, мэр города Краньска Гора Янез Хроват.

На мероприятии также присутствовали: протоиерей Борислав Ливополяк (Сербская Православная Церковь), епископ Цельский Станислав Липовшек (Римско-Католическая Церковь), епископ Леон Новак (глава Евангелической церкви Словении), вице-спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации К.И. Косачев, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Словении Т.Р. Эйвазов, заместитель главы департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы А.С. Бондарук, и.о. председателя общества «Словения-Россия» Урбан Оцвирк, первый председатель общества Словения-Россия Саша Гержина.

Служение заупокойной литии по русским военнопленным возглавил архиепископ Рузский Тихон.

Заупокойные песнопения исполнил хор прихода Воскресения Христова г. Мюнхена (Германия) под управлением регента Максима Матюшенкова.

На ектении были вознесены молитвы о упокоении душ усопших рабов Божиих православных вождей и воинов, от глада, ран и хлада жизнь свою на месте сем скончавших.

Перед началом богослужения архиепископ Тихон обратился со словом ко всем собравшимся в этот день почтить память российских соотечественников, нашедших упокоение здесь и, в частности, отметил:

«Вознося молитвы об упокоении воинов, погибших на полях сражений в начале XX века, мы не можем не вспомнить о других одновременно и скорбных, и героических страницах нашей общей истории — 80 лет назад наши страны на целых четыре года превратились в поле битвы добра и зла. Миллионы жителей положили жизни, защищая Отечество от разорения и порабощения, отстаивая религиозные, нравственные и гражданские идеалы перед лицом бесчеловечной идеологии нацизма.

Эти события прошлых лет, накрепко вписанные в историческую память России и Словении, побуждают нас с особым вниманием отнестись к тому, что происходит в мире сегодня, ощутить ответственность за происходящее. Наша жизнь и наша земля — это дар Божий, беречь который мы призваны. Потому делать все возможное для благого преображения мира вокруг нас — наша обязанность перед Богом и предками, которые героически погибли ради того, чтобы мы могли жить.

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла я хотел бы выразить искреннюю благодарность государственным властям Словении и всему братскому словенскому народу за то, что уже более века вы сохраняете память о русских воинах, заботитесь о поддержании дружбы, развитии духовных и культурных связей между нашими странами, зримым выражением которых служит эта часовня, где не перестает возноситься молитва к Богу. Да благословит Господь наши братские народы".

По завершении мемориальных мероприятий у Русской часовни в центре г. Краньска-Гора состоялась ежегодная встреча членов Общества дружбы «Словения-Россия».

Русская линия