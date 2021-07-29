Русская линия
Сводка новостей от 29 июля 2021

Владимир Легойда: Виртуальной «церкви» — виртуальные «таинства»
Глава Синодального отдела раскритиковал книгу украинских раскольников о виртуальных таинствах…

Владимир ЛегойдаПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал «виртуальной» раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), архиерей которой представил книгу о виртуальных таинствах, сообщает РИА Новости.

«На Украине представители ПЦУ сообщили о выходе книги, посвящённой онлайн-таинствам. В этом издании, озаглавленном „Феномен онлайн-причастия“, собраны публикации участников этой раскольнической организации, в которых они рассказывают, как виртуализировать таинства. <…> В общем-то, оно и понятно: виртуальной „церкви“ — виртуальные „таинства“. Опять же, появится отличное оправдание тому, почему ПЦУ-шные храмы, силой отобранные раскольниками у канонической Церкви, постоянно пустуют. Скажут: „Вся наша паства „причащается“ виртуально“. А то, что такие заявления непроверяемы — так это для раскольников скорее плюс, чем минус», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Книга «Феномен онлайн-причастия» 29 июля была представлена в принадлежащем ПЦУ Спасо-Преображенском соборе в Киеве. Об этом написал на своей странице в Facebook митрополит Александр (Драбинко), предавший свою Церковь и перешедший в ПЦУ из Украинской Православной Церкви.

Русская линия

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Владимир Легойда: Виртуальной «церкви» — виртуальные «таинства»
Глава Синодального отдела раскритиковал книгу украинских раскольников о виртуальных таинствах...

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